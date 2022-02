Niepozornie wyglądające betonowe wejście, które możemy znaleźć na niewielkiej, kwadratowej działce w amerykańskim Kansas, skrywa przejście prowadzące do doprawdy wyjątkowego miejsca - dawnej wyrzutni rakiet balistycznych.

Silos o powierzchni około 640 metrów kwadratowych należał swego czasu do amerykańskiej armii, która przechowywała w nim pociski Atlas-F. Po zatankowaniu rakiety jej wystrzelenie zajmowało zaledwie kilka minut. W całych Stanach Zjednoczonych stworzono łącznie 72 takie miejsca startowe - niektóre z nich zostały zniszczone podczas niespodziewanych eksplozji pocisków.

Podziemne kompleksy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby również wytrzymać potencjalne uderzenie nuklearne. Co ciekawe, są to jedne z najsilniejszych konstrukcji, jakie kiedykolwiek zbudował człowiek. Z wiadomych przyczyn tak ważne strategicznie punkty musiały być odpowiednio zabezpieczone.

Dzisiaj jeden z takich obiektów wystawiono na sprzedaż. Oprócz wspomnianej ochrony atomowej gwarantuje on dostęp do bieżącej wody, elektryczności i kanalizacji, co w przypadku tego typu konstrukcji wcale nie jest oczywistością.

W 1960 roku zbudowanie pojedynczego kompleksu kosztowało aż 15 milionów dolarów, czyli w przeliczeniu 61 milionów złotych. W związku ze spadkiem siły nabywczej pieniądza odpowiadałoby to dzisiejszym 110 milionom dolarów (447 milionom złotych)

Za ile więc można kupić obecnie taki silos rakietowy? Otóż za zaledwie 380 000 dolarów, czyli w przeliczeniu za lekko ponad półtora miliona złotych. Trzeba przyznać, że w porównaniu do kosztów budowy nowego obiektu jest to wyjątkowo niska kwota. Natomiast same możliwości jego zagospodarowania ogranicza jedynie wyobraźnia kupującego...