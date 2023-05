Słynny modernistyczny hotel zmieni się w muzeum architektury

Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną "Przebudowy dawnego hotelu "Cracovia" do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych".

Konkurs na przebudowę słynnego modernistycznego budynku

Odnowiony dawny hotel "Cracovia" ma służyć prezentacji architektury i designu XX i XXI wieku. Ma również być centrum wspierania przemysłów kreatywnych, związanych z tymi dziedzinami twórczości.

Składanie wniosków w dopuszczenie do udziału w Konkursie trwa do 10 maja b.r., do godziny 12:00. Poszczególne etapy konkursu obejmujące m.in. wizję lokalną będą trwały do 17 listopada, kiedy to nastąpi publiczne ogłoszenie wyników Konkursu. Pula nagród wynosi 320 tys. zł, z czego laureat pierwszego miejsca otrzyma 60 tys. zł i zaproszenie do negocjacji na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej.

Muzeum Narodowego w Krakowie 29 grudnia 2016 roku. W częściowo wpisanym do rejestru zabytków obiekcie powstanie Muzeum Architektury i Designu, a pomiędzy nim i Gmachem Głównym MNK - nowa przestrzeń publiczna. czytamy w opisie na stronie Muzeum Narodowego w Krakowie

Zdjęcie Widok hotelu "Cracovia" z Gmachu Głównego Muzeum Narodowego / Zygmunt Put/CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Reklama

― Kontekst urbanistyczny ma fundamentalną wartość dla szczególnego znaczenia dawnego hotelu Cracovia. Budynek jest położony na osi Stare Miasto - Kopiec Kościuszki, znajdującej się pod ochroną konserwatorską. To perspektywa o kluczowym znaczeniu dla symboliki miasta jako pomnika kultury narodowej. Ponadto działka, na której stoi dawny hotel "Cracovia", jest częścią placu pomiędzy tymże hotelem a Muzeum Narodowym w Krakowie. Plac powstał w wyniku poszerzenia granic Krakowa w 1910 roku i według ówczesnych planów miał stać się monumentalnym i reprezentacyjnym forum miejskim, połączonym z sąsiednimi Błoniami, z widokiem na kopiec Kościuszki. Pozyskanie dawnego hotelu Cracovia i działki, na której stoi, pozwoli powrócić do tych planów i stworzyć w Krakowie nowe "forum kultury", flankowane przez gmachy Muzeum Narodowego w Krakowie, które to forum stanie się nowym centrum życia kulturalnego Krakowa ― powiedział Dyrektor MNK prof. dr hab. Andrzej Szczerski.

Zdjęcie Wnętrze dawnego hotelu - recepcja / Zygmunt Put/CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Hotel "Cracovia" to modernistyczna perła PRL-u

Otwarty w 1965 roku modernistyczny budynek zaprojektowany został przez uznanego polskiego architekta XX wieku Witolda Cęckiewicza, który zaprojektował również ambasadę polską w Nowym Delhi, pomnik Bitwy Grunwaldzkiej i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W 2016 roku część "Cracovii" została wpisana do rejestru zabytków przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków.



Zdjęcie Dawna restauracja, obecnie Forum Designu / Zygmunt Put/CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Budowa hotelu trwała sześć lat, posiadał 510 miejsc noclegowych w 309 pokojach oraz 9 apartamentach. Znajdowała się tu również restauracja, kawiarnia, sala konferencyjna i kasyno. Dawny hotel stanowi również kompleks modernistycznej architektury wraz ze znajdującym się obok kinem Kijów, również zaprojektowanym przez Cęckiewicza.

Hotel zmieni się w centrum architektury i designu

Budynek dawnego hotelu "Cracovia" stanie się oddziałem Muzeum Narodowego poświęconym polskiej architekturze i designowi XX i XXI wieku, czyli dwóm dziedzinom, które dotychczas w narodowym muzealnictwie nie były szeroko prezentowane.

Jak informuje Muzeum, nie będzie to statyczny oddział instytucji. W planach jest utworzenie nowego modelu współdziałania z otoczeniem gospodarczym. Cracovia stanie się więc instytucją nowego typu, łączącą działalność opartą o kolekcję, wystawy stałe i czasowe, archiwum i zbiory biblioteczne z rozbudowaną działalnością edukacyjną, popularyzatorską, badawczą i promocyjną. W ramach prezentacji architektury znajdą się kwestie urbanistyki, architektury użyteczności publicznej, architektury mieszkaniowej, architektury przemysłowej, architektury krajobrazu, architektury eksperymentalnej, konserwacji i ochrony architektury.