Ten kubek jest brudny, ale tak ma być. Innowacyjne jednorazowe naczynia z "błota"

Jednorazowe kubki z gliny. 10 razy mocniejsze niż papierowe

To skłoniło go do zastanowienia się nad wpływem na środowisko jednorazowych kubków wykonanych z papieru, plastiku lub innych materiałów, bo jak pokazuje badanie z 2016 roku, mieszkańcy Stanów Zjednoczonych zużywają rocznie do 50 miliardów jednorazowych kubków do kawy, z których tylko część podlega recyklingowi czy kompostowaniu, a większość trafia na wysypiska.

Tymczasem kubki GaeaStar można nie tylko rozbić na ziemi bez szkody dla środowiska, ale i są 10 razy mocniejsze niż papierowe. Można je też wydrukować w 3D w takiej samej cenie, zużywając przy tym 60 proc. mniej energii niż podczas wytwarzania plastikowego lub papierowego kubka.

W pierwszym etapie kubki będą dostępne w wybranych lokalizacjach Verve Coffee w Kalifornii, ale co ciekawe docelowo firma planuje dostarczanie do kawiarni czy restauracji nie samych naczyń, ale urządzeń do ich drukowania na miejscu - jej zdaniem wystarczy 10 sekund, by klient cieszył się świeżo wyprodukowanym naczyniem.

Nazywam to doświadczeniem delikatnej chińskiej porcelany z wygodą jednorazowego użytku komentuje Sanjeev Mankotia.