​Sprawdzamy Thule Tact - plecak do miasta i na krótkie wypady

Thule Tact - o pojemności 21 litrów (jest także wersja mniejsza, 16 l) - miałem okazję używać przez ostatnie dwa miesiące. Korzystałem z niego na co dzień, nosząc standardową elektronikę do biura, ale sprawdziłem go także w bardziej wymagających warunkach, zabierając na dwudniową wycieczkę do Szwajcarii. W obu przypadkach Tact spisał się znakomicie.

Czarny "zielony" plecak

Thule Tact to plecak przyjazny ekologii - został wykonany w całości z materiałów pochodzących z recyklingu. Jego konstrukcja jest prosta, a jednocześnie przemyślana. Główna komora pomieści wiele szpargałów, a boczne przegródki zostały zaprojektowane z myślą o konkretnych akcesoriach. Jest duża kieszeń na laptopa (maksymalnie 14-calowego), a także mniejsza na tablet. Poza tym kilka mniejszych przestrzeni na ładowarki, telefony, klucze, portfele, itd.



Reklama

Zdjęcie Thule Tact 21 l / INTERIA.PL

Plecak ma certyfikat bluesign - jest to standard branżowy przyznawany firmom i produktom, które są proekologiczne. Wszystkie tkaniny użyte w plecaku Tact są zatwierdzone przez bluesign, a ich produkcja miała minimalny wpływ na środowisko naturalne. O jakość materiałów nie trzeba się martwić, gdyż mamy tu powlekany ripstop i aluminiowe zmocnienia.



Cechą charakterystyczną plecaka Tact jest dbałość o bezpieczeństwo użytkownika. Zawartość jest bezpieczna w głównej komorze dzięki ukrytym zamkom, otworowi skierowanemu do tyłu i klapce z zatrzaskiem, która dla dodatkowego bezpieczeństwa zamyka się ukrywając zamki. Jest także kieszeń RFID blokująca fale radiowe. Jeszcze jedną ciekawą opcją antykradzieżową jest odpinany pasek na ramię, który można wykorzystać jak zapięcie do roweru, minimalizując ryzyko, że ktoś będzie próbował wyrwać nasz plecak.



Zdjęcie Thule Tact 21 l / INTERIA.PL

Wymiary plecaka Thule Tact to 30 na 23 na 46 cm, a masa własna to 1,14 kg. Sam plecak jest lekki i poręczny, bardzo wygodnie trzyma się na plecach. Pojemność testowanego egzemplarza wynosi 21 litrów (jest wersja 16 l). Warto wspomnieć, że plecak jest wodoszczelny.



Plecak dla każdego

Zdjęcie Thule Tact 21 l / INTERIA.PL

Thule Tact to świetnie wykonany, lekki i niezwykle zgrabny plecak. Pomoże zorganizować naszą najbliższą przestrzeń, a i zmieszczą się w nim akcesoria także na nieco dłuższe podróże niż przejażdżka autobusem miejskim czy metrem. Szwedzki producent znów stanął na wysokości zadania.