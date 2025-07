Według najnowszej oceny ukraińskiego wywiadu, Korea Północna planuje wysłać do Rosji kolejne 25-30 tys. żołnierzy, którzy mają trafić na front w Ukrainie. Byłaby to trzykrotność sił, jakie Pjongjang już wcześniej skierował do walki po stronie Moskwy. Jak ujawniło CNN w swojej nowej ekskluzywnej publikacji, nowy kontyngent może dotrzeć do Rosji w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Pierwszy tajny przerzut miał miejsce jesienią 2024 roku, kiedy to 11 tys. północnokoreańskich żołnierzy przybyło do Rosji i pomogło odeprzeć ukraiński rajd w obwodzie kurskim. Około 4 tys. z nich miało zginąć lub zostać rannych, mimo to współpraca Pjongjangu z Moskwą stale się pogłębia.