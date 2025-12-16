Spis treści: Ralph Lauren Christmas. Święta rodem z Kevina Fenomen Ralph Lauren Christmas to coś więcej niż moda Etykieta dźwignią zysku Ralph Lauren Christmas a sprawa polska, czyli perspektywa nie tak bardzo odległa

Ralph Lauren Christmas. Święta rodem z Kevina

Przeglądając TikToka w zbliżającym się okresie świąt nie sposób nie trafić na #RalphLaurenChristmas - trend kojarzony z bogato zdobionymi dekoracjami świątecznymi, przywołującymi na myśl wystroje z kultowych amerykańskich filmów. Ralph Lauren Christmas to rozpowszechniająca się w internecie moda, czerpiąca garściami z amerykańskich filmów jak Kevin Sam w Domu.

Z palety kolorów króluje tu zielony - jak choinka, czerwony - jak strój Mikołaja i złoty - jak ta specjalna rodzinna zastawa, trzymana w domu tylko na szczególne okazje. Niemniej wbrew staremu przepychowi, Ralph Lauren Christmas ma wyzbywać się kiczu i stawiać na eleganckie dopracowanie każdego detalu. Stąd de facto nazwa Ralph Lauren, odwołująca się do klasycznego domu mody.

Niemniej sam wygląd to tylko wierzchołek trendu Ralph Lauren Christmas. Za nim stoją bowiem odczucia. Ma bowiem kojarzyć się z atmosferą "dawnych świąt", wziętych żywcem ze wspomnianych filmów z poczuciem ciepła, przytulności i wygody. Sam trend Ralph Lauren Christmas zdobywa szczególną populację w krajach anglosaskich, ale moda ta za sprawą internetowej popularności przechodzi także do innych krajów.

Fenomen Ralph Lauren Christmas to coś więcej niż moda

Nie jest jednak przypadkiem, że trend Ralph Lauren Christmas zdobył popularność akurat teraz. Z jednej strony widać wyraźnie swoisty przesyt minimalizmem, który był na topie przez kilka ostatnich lat, gdzie dominowały stonowane kolory i skromność - estetyka przez wielu nazywana niepochlebnie "sad beige". Jak dobrze wiemy, trendy regularnie się zmieniają i to najczęściej na formy będące swoimi największymi przeciwieństwami.

Nie jest to też tylko kolejny przypadek chęci pokazania się z bardzo bogatą stylizacją na święta. Ralph Lauren Christmas to wyraźna chęć pogoni za obrazem bardzo ciepłych świąt, w dość niepewnych czasach. W tym trendzie zauważyć można, że skupia się na przeniesieniu dawnej atmosfery, znanej z kulturowych schematów rodzinnych filmów. Ralph Lauren Christmas to wprowadzenie wyedytowanej nostalgii, która staje się dla niektórych potrzebną przystanią. Stąd większy w nim nacisk na własne odczucia, a niekoniecznie samą modę. Swoistą ironią jest, że ten klimat, atmosfera i odczucia są nazwane od drogiego domu mody.

Widać to już w tym, że Ralph Lauren Christmas jest przedstawiany w formach, które mają trafić do masowego odbiorcy...mimo że w założeniach styl, na którym bazuje, byłby dostępny dla tych z najgrubszym portfelem. Marki dekoracyjne wypuszczają linie ozdób inspirowanych Ralph Lauren Christmas, sklepy internetowe sprzedają kolekcje świątecznych tekstyliów w podobnym klimacie, a popularność zyskują tutoriale, jak odmienić dom w duchu tej estetyki. Szacuje się, że tylko w USA sektor luksusowych dekoracji świątecznych rośnie rocznie o kilkanaście procent - a trend inspirowany Ralph Lauren Christmas tylko potęguje ten wzrost.

Etykieta dźwignią zysku

To, że produkt czy idea w ładnym opakowaniu sprzedają się najlepiej, nie jest niczym zaskakującym. Niemniej w ciągu ostatnich lat przyklejenie etykietek z frazami typu "vintage", "retro" itp. stało się niewystarczające dla przeciętnego konsumenta, który wciąż poszukuje czegoś nowszego, lepszego, wyróżniającego. Mimo że styl Ralph Laurent Christmas to rzecz biorąc powrót do klasyki sprzed kilku dekad, to właśnie rebranding pod nazwiskiem znanego projektanta był dla niego trampoliną do wbicia się w kolejkę powtarzających się trendów.

To tak samo, jak "nostalgia maximalism" bazujący na budżetowych ozdobach DIY, "black christmas", którego centralnym elementem jest po prostu czarna lub ubrana w czarne ozdoby choinka czy "beige christmas", który skupia się na stonowanej kolorystyce i minimalizmie, klasyczna estetyka w kolorach zieleni, czerwieni i złota potrzebowała chwytliwej nazwy, by zagrzać miejsce w przestrzeni szybko zmieniającej się mody. Może to wynikać z potrzeby ludzi do wkładania wszelkich zjawisk w konkretne, jasno podpisane szufladki, spotęgowanej dodatkowo przez działanie algorytmów mediów społecznościowych, gdzie hasztagi i słowa kluczowe mają duże znaczenie w dodarciu treści do jak największej publiczności.

Ralph Lauren Christmas a sprawa polska, czyli perspektywa nie tak bardzo odległa

Ralph Lauren Christmas to trend obecny głównie na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jednak co ciekawe nawet tam spojrzenie na niego może być egzotyczne jak w Polsce. Wszystko przez to, że ma oferować wyreżyserowaną nostalgię, często dla ludzi, którzy jej nawet nie doświadczyli. Mowa tu np. o młodym pokoleniu, którego jeszcze nie było na świecie, gdy tego typu estetyka była popularna. To znów trochę tak jakby oglądać tego sławnego Kevina, gdzie każdy detal świąteczny jest idealnie wyreżyserowany i na bazie tego tworzyć swoje święta. I mimo że może nas dzielić kultura czy dystans, to odczucia pozostają bardzo podobne.

