Tak się buduje księgarnie w Chinach. "Portal przez czas i przestrzeń"

Księgarnia zaproponowana przez studio X+Living z jednej strony wpisuje się w aktualne projekty architektoniczne w Chinach o niezwykle futurystycznym wyglądzie. Z drugiej naprawdę może zachwycić wnętrzem, które nawiązuje do przestrzeni kosmicznej.

Kosmiczna księgarnia w Chinach

Księgarnia Huai’an Zhongshuge ma powierzchnię 810 mkw. i zajmuje łącznie dwa piętra. Ideą projektu było oderwanie się i odpoczynek o wszechobecnych i przyziemnych (choć wysokich) budynków w całym mieście. Wnętrze zostało pomyślane jako portal przez czas i przestrzeń, składa się z gigantycznych pierścieni, które mają przypominać masywne wnętrze "instrumentu astronomicznego".

- Jak gdyby powoli wyłaniały się z morza gwiazd, półki na książki niczym instrumenty astronomiczne emitują cudowną grawitację, a światła otoczenia rozpraszają iluzoryczną luminację - komentują architekci X+Living. - Ściany regałów w kolorze czarnego drewna i wyrafinowane marmurowe tekstury wspólnie szkicują bezgraniczną przestrzeń kosmiczną, w której nieregularne struktury są rozmieszczone sporadycznie, pozornie przestrzegając zasad rządzących ruchami niebieskimi, tworząc precyzyjne, gigantyczne części mechaniczne.

Zminiaturyzowane jednostki wędrują po instrumentach, tonach rozproszonych książek zawierających nieskończone światy, odkrywając tajemnice kosmosu. Od starożytności po współczesność eksploracja kosmosu przez ludzkość nigdy nie ustała - od sfery armilarnej po rakiety kosmiczne, od obserwacji gwiazd po podróżowanie w próżni, a książki są świadkami tego wszystkiego. Dodają architekci

Zdjęcie Półki w księgarni przypominają pierścienie planet, albo gigantyczny mechanizm instrumentu kosmicznego / x+living (http://www.xl-muse.com/) / materiały prasowe

W pierścienie wkomponowane są także schody prowadzące na pierwsze piętro. Oczywiście przechodząc mijamy pierścienie, w których znajdują się książki. Część z nich to element wystawy. W budynku znajduje się również czytelnia i kawiarnia oraz strefa dla dzieci o tematyce kosmicznej, gdzie półki wyglądają jak robot czy satelita.

Wykorzystanie dużej ilości drewna ociepla wnętrze, a duże przeszklone powierzchnie pozwalają na pokazanie niezwykłej przestrzeni przechodniom otwierając jednocześnie księgarnię na otoczenie. Całość podkreśla złożone oświetlenie i lustrzany sufit.

To nie pierwszy tak oryginalny projekt w Chinach. Już wcześniej opisywaliśmy w GeekWeeku niezwykłą bibliotekę w Wuhan, która tworzy kanion wypełniony książkami.



Niejednokrotnie w sieci mogliśmy przeczytać, że poziom czytelnictwa w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Być może tworzenie takich miejsc zachęciłoby ludzi do odwiedzenia księgarni i wyjścia z książką. A jeśli nie księgarni, to może biblioteki. To pozwoliłoby w atrakcyjny sposób połączyć naukę i kulturę.