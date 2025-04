Te inteligentne urządzenia Xiaomi sprawią, że twoje życie będzie prostsze

Xiaomi od lat udowadnia, że nowoczesne technologie mogą być dostępne dla każdego, oferując wysoką jakość w przystępnej cenie. Wraz z premierą nowych urządzeń AIoT - słuchawek Xiaomi Buds 5 Pro, opaski Xiaomi Smart Band 9 Pro oraz smartwatcha Xiaomi Watch S4 - marka ponownie podniosła poprzeczkę. Jak nowe inteligentne urządzenia marki sprawują się w codziennym użytkowaniu i czy rzeczywiście mogą uprościć życie? Sprawdziliśmy.

Xiaomi Buds 5 Pro - inteligentne słuchawki, które wyciszą otoczenie

Bezprzewodowe słuchawki to dziś nieodłączny element codzienności. Korzystamy z nich w drodze do pracy, podczas treningów czy w domowym zaciszu. Xiaomi Buds 5 Pro wyróżniają się przede wszystkim zaawansowaną redukcją szumów na poziomie 55 dB, co pozwala na pełne odcięcie się od hałasu otoczenia. Doskonale sprawdzają się dzięki temu zarówno w głośnym biurze, jak i w samolocie czy w komunikacji miejskiej.

Jakość dźwięku to kolejna mocna strona Xiaomi Buds 5 Pro. Słuchawki obsługują zaawansowaną technologię, co zapewnia bezstratną jakość audio (dźwięk 48kHz/24bit przy wysokiej przepustowości transmisji do 2.1Mbps). Już pierwsze wrażenia były bardzo pozytywne - czysty dźwięk, mocne basy, dobrze słyszalne detale. Odsłuch ulubionej muzyki w tych słuchawkach to prawdziwa przyjemność.

W ruchliwym centrum miasta ANC działa znakomicie. Hałas uliczny niemal całkowicie zniknął, co pozwoliło nam w pełni zanurzyć się w dźwiękach muzyki. Dodatkowo słuchawki mają funkcję nagrywania dźwięku, co okazało się niezwykle przydatne przy robieniu notatek głosowych do tego artykułu.

Warto również wspomnieć o żywotności baterii. Etui ładujące pozwala na nawet 40 godzin użytkowania, co oznacza, że można korzystać ze słuchawek przez kilka dni bez konieczności podłączania do ładowarki. Z kolei 10 minut szybkiego ładowania zapewni nam kolejne ok. 4,5 godziny ciągłego odtwarzania dźwięku. To ogromna zaleta dla osób, które często podróżują i nie chcą martwić się o stan baterii.

Warto również dodać, że słuchawki obsługują łączność z dwoma urządzeniami jednocześnie, dzięki czemu możemy, na przykład, słuchać muzyki na smartfonie prywatnym, a gdy zadzwoni telefon służbowy - odebrać rozmowę, cały czas nie zdejmując słuchawek.

Ciekawą funkcją jest również tłumaczenie i transkrypcja oparte na sztucznej inteligencji, zapewniające płynną, wielojęzyczną pomoc za pomocą szybkich gestów.

Do sprzedaży trafia również model innowacyjny Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) - pierwsze słuchawki douszne, które łączą bezpośrednią łączność Wi-Fi z bezstratną jakością dźwięku, dzięki transmisji 96 kHz/24 bity przy przepustowości do 4,2 Mb/s.

Xiaomi Watch S4 - elegancki smartwatch dla wymagających

Do 15 dni pracy na jednym ładowaniu to wynik, który pozwala korzystać z urządzenia bez stresu materiały promocyjne

Xiaomi Watch S4 to propozycja dla osób, które szukają stylowego i funkcjonalnego smartwatcha. 1,43-calowy ekran AMOLED o jasności 1500 nitów HBM sprawia, że wyświetlacz jest czytelny nawet w pełnym słońcu. Możemy też spodziewać się płynnego działania i najwyższej jakości obrazu dzięki rozdzielczości 466 x 466, 326 ppi oraz częstotliwości odświeżania 60 Hz. Elegancki design z wymiennymi ramkami i paskami pozwala dopasować zegarek do każdej okazji - od sportowego looku, po elegancki strój biznesowy.

Pod względem funkcjonalności, Xiaomi Watch S4 oferuje monitorowanie poziomu stresu, który jest obrazowany za pomocą emoji. Z kolei entuzjaści górskich wypraw z pewnością docenią Wild Walker - funkcję, która w czasie rzeczywistym aktualizuje wskaźniki kierunku i wysokości.

Xiaomi Watch S4 doskonale sprawdzi się dla osób, którym zależy na dokładnej kontroli tętna (oferuje dokładność na poziomie 98 proc.). Urządzenie precyzyjnie analizuje jakość snu, poziom tlenu we krwi, a także stresu. Dla aktywnych użytkowników przewidziano aż 150 trybów sportowych, w tym oczywiście te najpopularniejsze dyscypliny, jak pływanie, jazdę na rowerze czy trening siłowy.

Warto połączyć Xiaomi Watch S4 z innymi urządzeniami tej marki, by z łatwością odnaleźć smartfon, zrobić zdalnie zdjęcie, zmienić ustawienia słuchawek lub sprawdzić poziom naładowania pozostałych sprzętów.

Nowością, która zrobiła na nas największe wrażenie, są szybkie gesty - dzięki nim np. pstryknięciem palców można odrzucić połączenie. To bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie można sięgnąć po telefon.

Bateria zegarka również nie zawodzi - do 15 dni pracy na jednym ładowaniu to wynik pozwalający na korzystanie z urządzenia bez ciągłego myślenia o ładowarce.

Xiaomi Smart Band 9 Pro - kompaktowy asystent zdrowia

Wbudowany GNSS do precyzyjnej nawigacji satelitarnej to duże udogodnienie dla aktywnych użytkowników materiały promocyjne

Opaski fitness od Xiaomi od lat cieszą się dużą popularnością. Xiaomi Smart Band 9 Pro to kolejna odsłona tej serii, która przynosi liczne ulepszenia. Nowy model wyposażono w większy wyświetlacz AMOLED, zapewniający lepszą czytelność nawet w słoneczne dni oraz nowoczesny wygląd. Smart Band 9 Pro oferuje również różne opcje pasków, w tym TPU, skórzane i magnetyczne.

Najważniejsze funkcje Xiaomi Smart Band 9 Pro koncentrują się na monitorowaniu zdrowia. Pomiary tętna, poziomu tlenu we krwi oraz analizy snu i poziomu stresu są teraz jeszcze dokładniejsze w porównaniu z poprzednimi modelami. Podczas użytkowania zauważyliśmy, że dane dotyczące jakości snu były bardzo precyzyjne i pozwoliły lepiej zrozumieć, jak wygląda nasz rytm dobowy.

Wbudowany GNSS do precyzyjnej nawigacji satelitarnej to duże udogodnienie dla aktywnych użytkowników. Pozwala na dokładne śledzenie trasy biegu lub spaceru bez konieczności zabierania telefonu. Z kolei dzięki nowej funkcji kompasu szybko zorientujemy się, który kierunek trzymać trakcie wędrówek i biegów. Co więcej, Xiaomi Smart Band 9 Pro oferuje aż 150 trybów sportowych wraz z animacjami 3D, co czyni go idealnym towarzyszem treningów.

Warto również dodać, że bateria tej opaski trzyma aż 21 dni, co pozwala naprawdę na długo zapomnieć o konieczności ładowania.

Jeśli zatem szukamy inteligentnych urządzeń, które pomogą nam lepiej organizować codzienne aktywności, zadbać o zdrowie i zwiększyć komfort życia, nowe inteligentne urządzenia od Xiaomi z pewnością są godne uwagi. Wszystkie produkty zakupicie na stronie producenta mi.com.

Materiał promocyjny