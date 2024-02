Ten obraz jest starszy niż konstytucja USA. Po 50 latach wrócił do domu

Czekał na niego pół wieku

Chociaż Francis Wood odziedziczył "Nauczycielkę" (obraz olejny na płótnie namalowany w 1784 roku!) namalowaną przez angielskiego malarza Johna Opie po zmarłym ojcu, musiał czekać 54 lata, aby go otrzymać. Bezcenny XVIII-wieczny obraz powrócił w ręce syna pierwotnego właściciela ponad pół wieku po kradzieży przez gangsterów z New Jersey.



Co ciekawe, obraz został znaleziony w 2021 roku wśród przedmiotów wystawionych na sprzedaż przez pewną firmę księgową podczas likwidacji majątku, ale dopiero niedawno - na podstawie dostarczonej przez rodzinę dokumentacji - sędzia ze stanu Utah orzekł, że formalnie należy on do Wooda, co zakończyło trwające ponad dwa lata śledztwo.



A w jaki sposób rodzina nabyła i utraciła tę cenną pamiątkę? Ojciec Wooda kupił obraz za 7500 dolarów podczas podróży po Europie w czasie Wielkiego Kryzysu, a po powrocie do domu powiesił w jadalni. W 1969 roku obraz został jednak skradziony i jak wynika z policyjnych dokumentów z 1975 roku, kradzieży dokonało trzech mężczyzn pracujących dla byłego senatora stanu New Jersey, Anthony’ego Imperiale - mężczyzna nie został wtedy skazany, a obrazu nie udało się odzyskać.