Rok po inwazji Rosji na Ukrainę, poczta państwowa Ukrposhta wydała znaczek pocztowy o nazwie "FCK PTN!" (ukr. ПТН ПНХ!), na którym widoczna jest grafika przedstawiająca chłopca wygrywającego walkę judo z dorosłym mężczyzną.

Słynna grafika i wymowny skrót

Brytyjski artysta uliczny Banksy jesienią 2022 roku anonimowo odwiedził Ukrainę. Na zniszczonych budynkach w Kijowie i jego przedmieściach stworzył serię graffiti poświęconych wojnie. Jedno z nich, namalowane na ścianie zniszczonego budynku w osiedlu miejskim Borodyanka, przedstawiające pojedynek dwóch judoków, zostało wybrane przez Ukrposhta jako szkic do znaczka pocztowego "FCK PTN!". Mały chłopiec, który nokautuje dorosłego mężczyznę, to obraz alegoryczny — to walka Ukrainy z Federacją Rosyjską.

Zdjęcie Nowy znaczek upamiętniający agresję Rosji na Ukrainę / Banksy/ukrposhta.ua / materiał zewnętrzny

Wierzymy, że ukraiński znaczek pocztowy "FCK PTN!" również stanie się proroczy. A w 2023 roku Ukraina, która jest mniejsza terytorialnie, ale setki razy bardziej zmotywowana, w końcu "przygwoździ" Rosję do maty. komentował Igor Smelyanskyi, dyrektor generalny Ukrposhta

Część zysków ze sprzedaży przeznaczona zostanie na cele charytatywne

Reklama

Nakład znaczka wynosi 1,5 miliona egzemplarzy w 250 tysiącach arkuszy (1 arkusz to 6 znaczków). Koszt takiego arkusza to 180 hrywien, z czego 42 hrywny będą darowizną na cele charytatywne, w tym wsparcie placówek oświatowych, które ucierpiały w wyniku rosyjskiej agresji.

Znaczki pocztowe od 24 lutego można kupić we wszystkich placówkach Ukrposhty oraz w sieci (m.in. eBay czy Amazon). Oprócz znaczków dostępne są również: koperta "pierwszy dzień", koperta artystyczna, kartka pocztowa, teczka, ramka oraz bluza z kapturem. W jednym zamówieniu online można zamówić do 10 arkuszy znaczków, 10 kopert artystycznych i 10 pocztówek.

Zdjęcie Pocztówka wypuszczona razem ze znaczkiem / Banksy/ukrposhta.ua / materiał zewnętrzny

To nie pierwszy znaczek wydany na Ukrainie, który ma upamiętnić trwającą tam wojnę. W październiku pojawił się znaczek z motywem Titanica, zaprojektowany przez ukraińskiego malarza Jurija Szapowala, który ma upamiętnić eksplozję na moście łączącym Krym i Rosję. Wcześniej wyemitowano znaczek upamiętniający wymianę zdań między załogą rosyjskiego okrętu a obrońcami Wyspy Węży. Na znaczku widoczny jest ukraiński żołnierz pokazujący rosyjskim żołnierzom środkowy palec.