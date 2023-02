Ukraińskie MO: Od wybuchu wojny zestrzelono 300 rosyjskich samolotów

Jak donosi Newsweek, informację Ministerstwa Obrony powielił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według Ukraińców od początku wojny obok 300 samolotów Rosjanie mieli stracić aż 288 helikopterów wojskowych.

Informacja o wielkim osiągnięciu zbiegła się z doniesieniami o zniszczeniu w niedzielę przez Ukraińców rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25. Dokonać tego miała 110. Samodzielna Brygada Zmechanizowana pod miastem Awdijiwka w obwodzie donieckim. Nie ma potwierdzenia, że akurat ten Su-25 jest zestrzelonym samolotem numer 300.

Okrągła liczba podana przez Ukraińców nie pokrywa się jednak z ustaleniami m.in. brytyjskiego Ministerstwa Obrony, według którego od początku inwazji Rosjanie stracili "tylko" ok. 130 samolotów. Jeszcze mniejszą liczbę, przedstawia Oryx, według którego rosyjskie lotnictwo straciło 74 samoloty.

Jednak wysoka liczba zestrzeleń rosyjskich samolotów, podana przez Ukraińców, nie jest odrealniona. Warunki wojny często nie pozwalają na zarejestrowanie i potwierdzenie prawdziwych zniszczeń. Więc nawet jeśli podana liczba 300 zestrzeleń jest zbyt optymistyczna, nie oznacza to, że faktycznie Ukraińcy nie są jej blisko. Szczególnie biorąc pod uwagę dyspozycję rosyjskiego lotnictwa na wojnie.

Rok rosyjskiego lotnictwa na wojnie w Ukrainie. Najbardziej bolesne straty

Pewne jest, że Ukraińcy zestrzelili dużą liczbę wrogich samolotów. Wskazuje na to mała skuteczność rosyjskiego lotnictwa przy jego masowym wykorzystaniu. Ukraińcy bowiem skutecznie wykorzystują zarówno ręczne zestawy przeciwlotnicze, jak i zachodnie systemy przeciwlotnicze i radary.

Zdjęcie Dzięki wyrzutniom MANPADS jak polski PPZR Piorun, Ukraińcy są w stanie często "zamknąć niebo" dla rosyjskich samolotów operujących na niskich wysokościach / @UAWeapons / Twitter

W trackie konfliktu Rosjanie oczywiście nie przestali używać samolotów, co jednak okupili ciężkimi stratami. Swoistym symbolem jest tu już wspomniany Su-25 - najczęściej zestrzeliwany samolot na wojnie. Ten odrzutowiec szturmowy sowieckiej konstrukcji to podstawowa maszyna bliskiego wsparcia powietrznego. Może przenosić stosunkowo duży ładunek bojowy, ale na współczesnym polu bitwy jest przestarzały i nie może się obronić przed wyrzutniami MANPADS, nie mówiąc już o zachodnich systemach jak IRIS-T.

Zdjęcie Jeżeli słyszymy o straceniu przez Rosjan jakiegoś samolotu w Ukrainie, na 90% możemy być pewni, że mowa właśnie o Su-25. Może przenosić ponad 4 tony uzbrojenia jak bomby, rakiety czy ciężkie działka. Może stanowić ważne wsparcie w ataku, jednak nie posiada elektronicznych systemów obrony, aby móc przetrwać w warunkach współczesnej wojny

Nie oznacza to jednak, że Rosjanie tracą na wojnie tylko starocie. Łupem Ukraińców padły już całkiem nowoczesne maszyny. Do takich należą Su-35S i Su-30SM.

Pierwszy to myśliwiec przewagi powietrznej generacji 4++, będący głęboką modernizacją Su-27. Wszedł do służby w 2014 roku. Charakteryzuje go nowy kompleks awioniki sterowanej cyfrowo, umożliwiającej dokładniejsze manewrowanie. Do sierpnia 2021 roku wyprodukowano 124 sztuki Su-35S. Dwie z nich zniszczono podczas wojny.