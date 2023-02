Akcja zdobyła uznanie białoruskich polityków opozycyjnych. Z każdą godziną dochodzą nowe doniesienia, potwierdzające uszkodzenie rosyjskiego A-50. Oznacza to ogromną stratę dla Rosjan. A-50 to bowiem jedna z przewag Rosjan na Ukrainie.



Berijew A-50. Latający radar Rosji

Berijew A-50 (kod NATO: Mainstay) to bardzo specjalistyczny samolot AWACS, który służy Rosji jako powietrzny radar i system kontroli nieba. Podstawowym zadaniem Berijew A-50 jest wykrywanie wszelkich wrogich celów zarówno na lądzie, wodzie, jak i w powietrzu na bardzo dalekich odległościach.

Zdjęcie Berijew A-50 powstał na bazie samolotu transportowego Ił-76MD. Był odpowiedzią na amerykański samolot AWACS, E-3 Sentry. Zmodernizowana wersja A-50U którą mieli uszkodzić partyzanci została wyposażona w silniki PS-90A-76 oraz lepsze systemy elektroniczne

Radar Szmiel używany przez A-50 może wykrywać rakiety balistyczne na odległość 800 kilometrów. Wersja A-50U, którą mieli trafić białoruscy partyzanci, posiada ulepszoną elektronikę, ułatwiającą śledzenie radarem nisko lecących celów.

Zdjęcie Radar Szmiel wykorzystywany przez A-50 w jednym momencie może śledzić na raz aż do 300 obiektów, rozpoznając w czasie rzeczywistym swoich i wrogów / @vcdgf555 / Twitter

Berijew A-50 dzięki swoim możliwościom jako samolot AWACS służy Rosjanom do dowodzenia operacjami powietrznymi i kontrolą nieba w Ukrainie. Informacje zdobyte przez radar są od razu przekazywane centrum dowodzenia. A-50 jest więc swoistym powietrznym koordynatorem działań armii i lotnictwa, wskazując możliwe cele i zagrożenia.

Samolot zapewnia Rosjanom dokładny przegląd nieba nad całym krajem, znacząco utrudniając operowanie ukraińskim pilotom. Dzięki radarowi A-50 rosyjska obrona przeciwlotnicza bardzo szybko może znaleźć ukraińskie samoloty, nawet jeśli nie wykryją ich radary naziemne.

Zdjęcie A-50 może w jednym momencie przesyłać dane dla 30 myśliwców / @TadeuszGiczan / Twitter

Jak ważna jest możliwa strata samolotu Berijew A-50 dla Rosjan?

Nawet niewielkie uszkodzenia A-50, które wykluczyłyby go ze służby, to olbrzymi cios, ze względu na niewielką liczbę tych samolotów. Rosjanie mają obecnie 21 A-50 w dwóch wersjach (15 A-50, 6 A-50U). Jak donosi portal Military Today, faktyczna liczba samolotów zdolnych do operacji wynosiła tylko 9 sztuk. Atak na Białorusi mógł jeszcze zmniejszyć tę liczbę do 8. Dla Rosjan niewątpliwie bolesny jest także fakt, że mowa tu o zmodernizowanej wersji A-50U.

Zdjęcie Ze względu na sankcję Rosja nie ma już możliwości budowaniu nowych samolotów AWACS, a ich naprawa jest znacznie wydłużona / @@UAC_Russia_eng / Twitter

Wiadome jest, że Rosjanie polegają na samolotach A-50 podczas wojny w Ukrainie. W sierpniu zauważono taki nawet nad Krymem. Starta czy wykluczenie chociażby jednej maszyny może utrudnić Rosjanom nie tylko kontrolę powietrza, ale co ważniejsze, ataki rakietowe. To właśnie A-50 jest jednym z elementów w terrorystycznej kampanii Rosji, pozwalając pokierować rakiety tak, aby natrafiły na jak najmniejszą liczbę systemów przeciwlotniczych.

Pamiętać też trzeba, że same wybuchy na terytorium Białorusi to dowód na coraz śmielsze poczynania białoruskich partyzantów. Być może jest to tylko początek kolejnych akcji, mających przetrącić kark rosyjskim działaniom. Wiadomo już, że Ukraińcy mają możliwości atakowania baz wojskowych znajdujących się w głąb Rosji, co pokazały grudniowe na bazę pod Riazaniem i Saratowem. Większe wsparcie białoruskich opozycjonistów może być nowym otwarciem w tego typu atakach.