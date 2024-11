Zdjęcia krążące w sieci pokazują, że dron był na tyle lekki, że jedna osoba mogła go przenieść na ramieniu. Jak to możliwe? Rosyjska konstrukcja okazała się wabikiem, który zamiast głowicy bojowej miał w środku częściowo pokrytą folią aluminiową kulę wydrukowaną na drukarce 3D. To soczewka Luneburga, czyli rodzaj przynęty radarowej, która oszukuje systemy obrony powietrznej, tworząc iluzję znacznie większego celu niż rzeczywisty obiekt.

Zasadniczą cechą soczewki jest to, że jej współczynnik załamania jest zaprojektowany tak, aby tworzył rozszerzającą się sferę, która dostosowuje rozchodzenie się fal radiowych. Dzięki temu drony wyposażone w taką soczewkę mogą ukrywać swoje rzeczywiste rozmiary, imitując duże obiekty. Tym samym dron o wartości od 1000 do 1300 dolarów bez problemu udaje konstrukcję o wartości 20 tys. dolarów, myląc systemy obronne i odwracając ich uwagę od poważniejszych zadań.

A rosnące użycie dronów-wabików to poważne wyzwanie dla systemów obrony powietrznej, szczególnie w kontekście dysproporcji kosztów pomiędzy tanimi dronami a drogimi pociskami przechwytującymi potrzebnymi do ich zwalczania. Ukraina i jej zachodni sojusznicy polegają na zaawansowanych i kosztownych systemach obrony powietrznej do przechwytywania dronów typu Gierań-2, więc ich zaangażowanie do neutralizacji wabików jedynie imitujących takie zagrożenie, powoduje znaczące obciążenie budżetów wojskowych i logistyki.