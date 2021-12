W Katarze powstanie stadion zbudowany z prawie 1000 kontenerów

974 Stadium, pierwotnie zaprezentowany jako Ras Abu Aboud Stadium, znajduje się w Doha, stolicy Kataru, w pobliżu portu i lotniska. Swoją nazwę zawdzięcza zarówno lokalnemu numerowi kierunkowemu, jak i liczbie kontenerów transportowych, która ma go tworzyć.

Na stadionie zmieści się do 40 000 widzów. Obiekt ma składać się ze stalowej ramy z częściowo rozkładanym dachem, która zostanie wypełniona kontenerami transportowymi. Zostaną one przebudowane w taki sposób, aby zawierać fotele dla widzów, toalety i inne.



Zdjęcie 974 Stadium / INTERIA.PL

Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2022 r., stadion będzie areną wielu spotkań, zarówno w fazie grupowej, jak i pucharowej. Po zakończeniu imprezy, obiekt zostanie rozebrany i albo odbudowany w innym miejscu, albo poddany recyklingowi (decyzja nie została jeszcze podjęta).



"Unikalna modułowa konstrukcja tego stadionu pozwoliła na użycie mniejszej ilości materiałów budowlanych w porównaniu z tradycyjnymi stadionami. Dlatego jest to emblematyczny projekt zrównoważonego rozwoju, który będzie inspiracją dla przyszłych organizatorów dużych imprez sportowych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wiele z tych kontenerów użytych do budowy stadionu zostało wykorzystanych do transportu materiałów budowlanych. 974 Stadium dąży do uzyskania certyfikatu pięciogwiazdkowego Globalnego Systemu Oceny Zrównoważonego Rozwoju, zarówno w odniesieniu do jego projektu, jak i budowy" - czytamy w komunikacie Fenwick Iribarren Architects.



Zdjęcie 974 Stadium / materiały prasowe

Wszystko brzmi pięknie, ale jest jeden poważny problem. Kontenery transportowe mają fatalne parametry termiczne - mówiąc wprost: szybko się nagrzewają. To może być ogromny minus w tej części świata, mimo iż impreza będzie rozgrywana w grudniu, gdy w Katarze jest "chłodniej". Architekci Fenwick Iribarren mają nadzieję, że lokalna bryza ułatwi rozwiązanie tej kwestii.



Projekt jest obecnie oceniany, ale ma duże szanse na realizację.