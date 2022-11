W piwnicy dziadka znalazł zabytkowy komputer

Użytkownik Reddita z Niemiec posługujący się pseudonimem "c-wizz" podzielił się z innymi internautami korzystającymi z serwisu niecodziennym odkryciem. W piwnicy swoich dziadków odkrył kilka zabytkowych komputerów. Znalazł się tam między innymi DEC PDP-8/e, który jednak został przyćmiony przez szczególny sprzęt o nazwie LGP-30 (Librascope General Purpose 30).

Jego produkcja rozpoczęła się w 1956 roku, a sprzedawany był za około 47 tysięcy dolarów. Biorąc pod uwagę inflację, w dzisiejszych czasach kosztowałby nawet 513 tysięcy dolarów, czyli około 2,4 miliona złotych.

Jest potężny, sporo wart, lecz niestety nie działa

Zdjęcie Ogromny i sporo wart! / Zrzut ekranu/Reddit/reddit.com/r/vintagecomputing/u/c-wizz / materiał zewnętrzny

Nie sposób nie zwrócić uwagi na to, jak ogromny jest to sprzęt. Był jednak uznawany za kompaktowy - zajmuje mniej więcej tyle, ile zwykłe biurko - jego wymiary to 111,7 x 83,8 x 66 cm. W związku ze swoimi pokaźnymi gabarytami nie jest lekki, waży aż 365 kilogramów. Zawierał 113 lamp próżniowych, 1450 diod półprzewodnikowych oraz pamięć magnetyczną. Była ona w stanie przechowywać do 4069 31-bitowych słów, co odpowiada około 15,8 kilobajtom.

Jak zauważył jeden z użytkowników serwisu, LGP-30 ukazał się jedynie w 45 egzemplarzach, prawdopodobnie z powodu wysokiej ceny oraz braku popytu konsumenckiego. Nie wiadomo, co stało się ze wszystkimi sztukami.

Autor postu poinformował, że jego dziadek używał komputera do obliczeń inżynieryjnych w latach 60. Miał być jednym z niewielu ludzi w kraju, którzy byli właścicielami tego urządzenia.

C-wizz napisał też, że komputer niestety nie jest sprawny. Planuje za to skontaktować się z muzeum, które posiada taki sprzęt, celem uzyskania pomocy w jego ponownym uruchomieniu.