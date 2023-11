Warszawa może dostać niezwykły parking. Okrągły i z boiskiem na dachu

Samochodów w Polsce przybywa, ale w parze z tym niekoniecznie idą nowe miejsca parkingowe, których brak jest odczuwalny. Przede wszystkim z dużych aglomeracjach. Problem ten dotyczy m.in. parkowania na PRL-owskich osiedlach w Warszawie. Marcin Piernikowski, autor projektu planu zagospodarowania Chomiczówki, ma jednak pewien pomysł.

Chomiczówka może dostać dwa wielopoziomowe parkingi

Chomiczówka będącą częścią warszawskich Bielan również zmaga się z problemem w postaci wolnych miejsc parkingowych. Są tam 15-piętrowe bloki, a z drugiej strony plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu obejmuje ochroną 8 ha znajdującej się tam zieleni, którą to już naruszono w trakcie przebudowy parkingów od strony ulic Bogusławskiego i Kwitnącej.

Marcin Piernikowski zaproponował wybudowanie dwóch wielopoziomowych parkingów, które mogą rozwiązać występujące obecnie niedogodności i pogodzić sytuację z chronioną tam zielenią. Jeden miałby powstać od strony ul. Kwitnącej, a drugi w pobliżu ulic Conrada i Bogusławskiego. Szczególnie ciekawy wydaje się być ten drugi, który widać na wizualizacji otwierającej ten artykuł.

Zdjęcie Wizualizacja drugiego z parkingów dla Chomiczówki na Bielanach / architektura.um.warszawa.pl / materiały prasowe

Widzimy, że jeden z dwóch planowanych parkingów wielopoziomowych dla Chomiczówki ma kształt walca i kilka pięter, gdzie znajdowałyby się poszczególne miejsca parkingowe dla samochodów. W ten sposób można znacząco zaoszczędzić dostępną powierzchnię. Jakby tego było mało, to na dachu plan zakłada umieszczenie dwóch boisk do gier, co również będzie ogromnym plusem przedsięwzięcia.

Problem parkowania pod chmurką znany od lat

Sam problem związany z parkowaniem pod chmurką na PRL-owskich dzielnicach Warszawy jest znany nie od dziś. Głosy w tej sprawie są podzielone i część osób uważa, że w budowę nowych parkingów powinny zostać zaangażowane samorządy. Z drugiej strony są to drogie inwestycje, których proces zwrotu jest powolny i dlatego chętnych brakuje.

Warto dodać, że podobny parking znajduje się przy szkole podstawowej przy ul. Oś Królewska w Wilanowie. Tam również na dachu budynku znajduje się boisko piłkarskie, na które wchodzi się po schodach.