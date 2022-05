Węgiel zamiast pasażerów. W Indiach podjęto trudne decyzje

Lifestyle

Władze Indii zawieszają 42 pasażerskie połączenia kolejowe o niskim priorytecie. Wszystko po to, aby zwolnić przepustowość dla dodatkowych pociągów z węglem. Zapotrzebowanie energetyczne w Indiach rośnie i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić.

Zdjęcie Część pasażerskich połączeń kolejowych w Indiach została wstrzymana / Getty Images