Widać, ile zarabiają na AliExpress. Tak wygląda nowa siedziba główna firmy Alibaba

Chiński gigant handlu w sieci, do którego należy choćby popularna w naszym kraju platforma zakupowa AliExpress, zdecydował się oddać los swojej przyszłej siedziby głównej w ręce uznanej amerykańskiej firmy projektowej Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Ta podzieliła się zaś właśnie gotowym projektem, który przypominać ma... chmurę - bardzo nowoczesną, szklaną i kanciastą, ale zbudowaną w sposób zrównoważony, dającą dużą elastyczność oraz mającą przetrwać długie lata.



Zrównoważona i nowoczesna siedziba główna Alibaba

Trzeba tu użyć dużo wyobraźni, żeby tę inspirację chmurą dostrzec, no chyba że chodziło o chmurę do przechowywania danych, bo wtedy futurystyczna wizja zaczyna mieć więcej sensu, co nie zmienia to faktu, że projekt Alibaba Shanghai Campus Headquarters wygląda imponująco. Zajmujący powierzchnię 75 tys. metrów kwadratowych budynek stanie na terenie istniejącego kampusu firmy w Xuhui District w Szanghaju i zostanie zbudowany wokół ogromnego dziedzińca, zapewniając tym samym wiele zielonych miejsc odpoczynku.

Jedną z głównych zasad firmy są słowa: Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Wzięliśmy to sobie do serca, projektując miejsce pracy zdolne do ewolucji i przystosowywania się do nowych potrzeb, zespołów i technologii tłumaczą projektanci.

Oznacza to, że Alibaba stawia przede wszystkim na funkcjonalność, dlatego w środku budynku znajdą się ogromne przestrzenie bez podpór i ścian działowych, dające dużą elastyczność organizacyjną i pozwalające na błyskawiczne wprowadzanie zmian.



Nie zabraknie też miejsc pracy na świeżym powietrzu, tarasów, roślinności na dachach, zbiorników na deszczówkę czy naturalnej wentylacji, a całość spełniać będzie wymagania standardu "zielonych" budynków LEED.

Jak informuje Skidmore, Owings & Merrill (SOM), fasada budynku została tak zaprojektowana, żeby o 40% zredukować pochłaniane ciepło promieni słonecznych i zminimalizować odblaski. Co więcej, oparty o sztuczną inteligencję system zacieniający będzie reagował na cykl dnia, w czasie rzeczywistym zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu się budynku. Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy budynek Alibaba Shanghai Campus Headquarters zostanie ukończony i będziemy mogli porównać rzeczywistość z artystyczną wizją.