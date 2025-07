Francuscy kontrolerzy ruchu lotniczego rozpoczęli w czwartek dwudniowy strajk, domagając się lepszych warunków pracy. Urząd lotnictwa cywilnego DGAC zwrócił się do przewoźników o ograniczenie liczby lotów. Również Polacy są poszkodowani.

- Po raz kolejny europejskie rodziny stały się zakładnikami francuskich kontrolerów ruchu lotniczego - powiedział Michael O'Leary, dyrektor generalny Ryanair. Stowarzyszenie Airlines for Europe, do którego należy m.in. Ryanair, określiło tę sytuację jako "niedopuszczalną", poważnie zakłócającą plany podróżne w szczycie sezonu wakacyjnego.

Minister transportu Francji nazwał żądania związków zawodowych nie do przyjęcia.

Żądania zgłaszane przez związki zawodowe mniejszości są nie do przyjęcia, podobnie jak decyzja o przeprowadzeniu strajku na początku sezonu wakacyjnego

Największa linia lotnicza w Europie, Ryanair, w czwartek odwołała 170 lotów dla co najmniej 30 000 pasażerów , w tym z Wrocławia, Poznania, Krakowa i Warszawy. Liczba odwołanych lotów szybko wzrosła do 468, wprowadzając ogromne zamieszania na lotniskach.

Ryanair poinformował, że strajk dotknął również samoloty przelatujące nad Francją do destynacji takich jak Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania i Grecja.

Dzisiejszy lot z Poznania do Paryża Beauvais (lot FR5050) został odwołany. Lotnisko w Krakowie odwołało loty z i do Marsylii (lot FR5412, wylot z Krakowa o godz. 21.20) oraz Lourdes (lot FR2370, wylot z Krakowa o 13.40, FR2371, wylot z Lourdes o godz. 16.55). Pasażerowie z Gdańska również ucierpią, ponieważ lot do Paryża Beauvais (FR8943, wylot o godz. 17.10) jest odwołany. Możliwe, że pojawi się więcej utrudnień.