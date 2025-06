500 euro kary za niepoprawne zachowanie? Ryanair zaostrza swój regulamin

Dotyczy to również podróżujących, którzy po wylądowaniu na miejscu docelowym będą musieli zostać wyprowadzeni z samolotu przez odpowiednie służby. Linia zaznacza, że w przypadkach wyjątkowych nie wyklucza możliwości pozwania niesfornego pasażera o odszkodowanie za dodatkowe straty , które powstały w wyniku jego zachowania.

Problem dotyczy głównie pasażerów z Wielkiej Brytanii, choć zdarzają się przypadki we wszystkich państwach, w tym w Polsce. Na trasach na hiszpańską wyspę Ibizę, która jest znana z nocnych klubów, pasażerowie mają zakaz wnoszenia na pokład jakichkolwiek butelek, nawet tych z wodą.

W styczniu 2025 roku firma wniosła pozew przeciwko nieokrzesanemu pasażerowi, który podczas lotu Dublin-Lanzarote w kwietniu 2024 roku zmusił pilota do zmiany kursu i awaryjnego lądowania w Porto przez swoje zachowanie. Był nietrzeźwy. Pozostali pasażerowie musieli spędzić noc na lotnisku, a wszelkie koszty zostały pokryte przez Ryanair - ponad 15 000 euro.

Ryanair to największa tania linia lotnicza w Europie, która lata na trasach w 37 krajach. W latach 2024-2025 przewiezionych zostało ponad 200 mln pasażerów, a prognozy wskazują, że do 2034 roku liczba obsługiwanych podróżnych wzrośnie do 300 mln rocznie.