Ryanair podkreśla, że dba o to, by wszyscy pasażerowie i członkowie załogi mogli podróżować bezpiecznie i bez niepotrzebnych zakłóceń.

Przekonał się o tym jeden z nich, który 30 czerwca 2024 roku zakłócił lot FR4204 z Glasgow do Krakowa. Z powodu nagannego zachowania (linia nie informuje, co zrobił konkretnie) samolot lądował awaryjnie w Rzeszowie. Tam pasażer został usunięty z pokładu.

Cała sytuacja doprowadziła do zakłócenia podróży 191 pasażerów oraz 6 członków załogi Ryanair.

Sąd w Krakowie wydał właśnie wyrok w tej sprawie. Mężczyzna został ukarany grzywną. Będzie musiał zapłacić 3230 euro (blisko 14 tys. złotych).