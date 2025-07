Polskie szkoły dostaną specjalne zestawy. Pokazał je Sławosz na ISS.

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest już na półmetku misji Ignis, której stan realizacji przekroczył 50 proc. Polski astronauta znajduje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i przeprowadza tam nie tylko eksperymenty. Część edukacyjna skierowana jest do dzieci oraz młodzieży, co ma zainspirować do nauki i wykorzystania nowych technologii.