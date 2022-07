Nietolerancja laktozy? Nasi przodkowie pili tak mleko przez tysiące lat... zanim nabyli zdolność jej trawienia

Ludy Europy, Środkowego Wschodu i Afryki najpewniej piły mleko udomowionych zwierząt na długo przed tym, jak wykształciły zdolność trawienia laktozy. Udało się to ustalić na podstawie fragmentów dziesiątek tysięcy naczyń z 554 archeologicznych stanowisk w całej Europie, które zawierały osady tłuszczu zwierzęcego - to właśnie stąd wiemy, że spożycie mleka było powszechne już w młodszej epoce kamienia, ok. 7000 lat p.n.e.



Piliśmy mleko na długo przed tym, jak nabyliśmy zdolność trawienia laktozy

Tymczasem obecność tzw. genu mleka, który umożliwił dorosłym trawienie mlecznego cukru, pojawił się według naszej wiedzy ok. 4700-4800 lat p.n.e., czyli tysiące lat później. Co więcej, jego obecność w tym czasie nie była wcale powszechna, bo ta pojawiła się dopiero ok. 1000 roku p.n.e., czyli 4000 lat po jego pierwszym odkryciu i 6000 lat od momentu, kiedy spożycie mleka w Europie się rozpowszechniło.



To naprawdę szokujące. Częstotliwość wariantu genetycznego, który powoduje utrzymywanie się laktazy, wzrosła niesamowicie szybko. Nieprawdopodobnie szybko. Z niewyjaśnionych przyczyn, niemal nagle tłumaczył na internetowej konferencji prasowej profesor Mark Thomas, ekspert w dziedzinie genetyki ewolucyjnej z University College London.

Do tej pory sądziliśmy, że ludzie wykształcili zdolność tolerancji laktozy, czyli utrzymania wydzielania laktazy u dorosłych (u ludzi jej wytwarzanie zaczyna ustawać w wieku 2-12 lat), w procesie ewolucji na skutek stopniowego spożycia coraz większej ilości mleka, co szło w parze z rozwojem rolnictwa, ale nowe odkrycie sprawia, że musimy ponownie przyjrzeć się tej kwestii, bo wygląda na to, że nie mieliśmy racji.



Według nowej teorii, tzw. gen mleka mógł wyewoluować nagle i błyskawicznie rozprzestrzenić się wśród populacji z powodów praktycznych, np. przetrwania klęski głodu. Człowiek zdolny do spożywania i przyswajania substancji odżywczych z mleka, miał dużo większe szanse przetrwania i spłodzenia potomstwa, czyli przedłużenia ciągłości gatunku, a do tego spożywanie mleka zwierząt, zamiast ich mięsa, pozwoliło na dłużej zapewnić sobie pożywienie. Mówiąc wprost, pojawienie się tolerancji laktozy u dorosłych może nie mieć nic wspólnego ze spożywaniem mleka.