Na co pomysłodawcy z pewnością odetchnęli z ulgą, bo The Sphere to bardzo droga inwestycja, która pochłonęła podobno 2,3 mld USD. Co prawda wiele wskazuje na sukces, szczególnie że firma już zapowiedziała jeszcze ambitniejsze The Sphere dla Londynu.

Nie da się jednak ukryć, że najważniejszym elementem The Sphere Experience są ekskluzywne treści wyprodukowane przez Sphere Studios, które zostaną zaprezentowane po otwarciu. Jak wspomniana wyreżyserowana przez Aronofsky'ego Pocztówka z Ziemi, czyli połączenie narracji z dokumentem, które zostało nakręcone na każdym kontynencie.