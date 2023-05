Wycieczka z okazji Dnia Dziecka? PKP Intercity ma specjalny "prezent"

Promocja, którą oferuje PKP Intercity, obejmuje podróż wszystkimi pociągami przewoźnika w klasie 2. Darmowy bilet można pobrać w kasie biletowej lub w pociągu u konduktora, z wyjątkiem Express InterCity Premium (EIP), na które bilet będzie można pobrać jedynie w kasie. Promocja dotyczy dzieci i młodzieży od 5 do 16 roku życia. Dzieci do 4 lat na co dzień mogą podróżować za darmo (ale trzeba pamiętać o ulgowym bilecie).

Pamiętaj o potwierdzeniu wieku

Osoby, które postanowią skorzystać z promocji, muszą pamiętać o zabraniu dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Trzeba będzie go okazać podczas kontroli biletu. Może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, a nawet książeczka zdrowia.

Czy dla rodziców i opiekunów też jest przewidziana ulga?

Niestety darmowy przejazd dotyczy wyłącznie osoby w podanym wcześniej przedziale wiekowym. Dorośli podróżujący z dziećmi mogą skorzystać z innych ulg zarówno w TLK, IC, jak i EIC i EIP. Jak informuje przewoźnik, można skorzystać z biletów rodzinnych, gdzie dla każdego przewidziana jest wówczas 30-procentowa ulga. Oczywiście dzieci mogą 1 czerwca skorzystać z promocji z okazji Dnia Dziecka, dla rodziców i opiekunów zostaje więc po prostu ulga.

PKP zachęca rodziny do podróży

Dość często pokonuję kilkusetkilometrowe trasy z dziećmi samochodem i muszę przyznać, że po kilku godzinach siedzenia podróż potrafi być nich męcząca. Kto jeździ, ten także pewnie nie raz mógł się przekonać. Choć jest to szybszy środek transportu i pozwala na większą swobodę, to patrząc na zmodernizowane wagony COMBO, rzeczywiście można się zastanowić, czy nie wybrać pociągu. Oprócz możliwości rozprostowania nóg w każdej chwili, podróż pociągiem jest dodatkową atrakcją dla najmłodszych, dodatkowo przedziały rodzinne zdobią grafiki ze zwierzętami, a w pozostałej bezprzedziałowej części wagonu przewidziano miejsca dla 4-osobowych rodzin z fotelami naprzeciwko siebie i rozkładanym stolikiem pomiędzy. PKP zapewnia również, że toalety wyposażone są w przewijaki, szkoda tylko, że w wersji, z której dziecko może dość łatwo spaść (ale żeby nie było, że się czepiam, są pasy, którymi można je zabezpieczyć).