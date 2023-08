Jednak piątkowa loteria nie przyniosła żadnych wygranych, dlatego też mężczyzna uznał, że potrzebuje kolejnych biletów, dla których losowanie odbędzie się 4 lipca. W związku z czym udał się jeszcze raz do Malad: „Pomyślałem: Potrzebuję biletu na 4 lipca”.

Los zakupiony przez Almeidę zawierał pięć zwycięskich liczb, co więcej, jego wartość została potrojona ze względu na dopłatę do Megaplier 3X. W związku z czym, zamiast jednego miliona, otrzymał 3, co uczyniło go bogatym.

Wygrał 3 miliony dolarów, dowiedział się o tym po miesiącu

Almeida dowiedział się o swojej wygranej dopiero miesiąc później. Po czterech tygodniach od zakupu losu mężczyzna pojechał do Malad sprawdzić, czy udało mu się coś wygrać. Jak sam mówi: „Miałem 2 dolary i 8 dolarów, niewiele. A potem zeskanowali kolejny los i powiedzieli, że mam go zanieść do Komisji Loterii.”

Okazało się, że wygrał 3 miliony dolarów dzięki temu, że wygrana została pomnożona razy 3. Mężczyzna mówi, że planuje zainwestować zwycięską sumę, aby nie roztrwonić jej na nieistotne rzeczy i zapewnić sobie lepsze życie w nadchodzących latach.

Jak podają władze loterii, Mega Milions osiągnęła rekordową kumulację w wysokości 1,58 miliarda dolarów. Jednak na początku tego miesiąca została rozbita przez osobę z Florydy. Prawdopodobieństwo wygranej głównej nagrody na loterii jest bardzo niskie, wynosi 1 do 14 milionów, jednak jak widzimy, w dalszym ciągu możliwe.