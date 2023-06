Po latach studiów udało mu się stworzyć „algorytm wybierania liczb” oparty na metodzie, którą nazwał „kondensacją kombinatoryczną”. Jeszcze tylko znalazł kilku wspólników i zaczęła się zabawa. Ogólnie rzecz ujmując, jeżeli gracz wytypuje 6 liczb w loterii liczącej 49 kulek, jego szanse na wygraną wynoszą 1 do 13 983 816. Natomiast jeżeli gracz zdecyduje się na wybranie 15 liczb, co przy każdej możliwej kombinacji daje nam 5005 zakładów, szanse na wygraną wzrastają 1 do 2794.

Mandel stwierdził, że dzięki swojemu algorytmowi jest w stanie zredukować te 5005 kombinacji do zaledwie 569. Załóżmy, że jego 15 typów liczb zawierałoby te 6 zwycięskich, miałby gwarancję wygrania co najmniej drugiej nagrody, plus dodatkowo kilka pomniejszych, a jego szanse wynosiłyby 1 do 10 na wygranie głównej nagrody.

Biorąc to pod uwagę, Mandel namówił 4 przyjaciół do kupienia losów według systemu, który wynikał z jego obliczeń. Udało im się wygrać główną nagrodę, która po spłacie przyjaciół pozwoliła Mandelowi uciec z Rumunii i rozpocząć nowe życie w Australii, gdzie zaczął wygrywać naprawdę wysokie sumy. Największym wyzwaniem dla Mandela było znalezienie kapitału na kolejne zakłady oraz systemu pozwalającego na wypełnianie setek tysięcy kuponów numer po numerze.