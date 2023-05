Jednak Ruby przede wszystkim wdzięczna jest za to, że dzięki wygranej może spokojnie spłacić rachunki, kredyt hipoteczny i pomóc swoim córkom w życiu. Dalej będzie przychodziła do sklepu z pączkami, aby kupować zdrapki, a nuż kolejny raz szczęście się do niej uśmiechnie. Ruby Evans i Job Aquirre, oboje stali się milionerami za sprawą California Lottery.

Kobieta przyznaje, że świetnie się bawi przy zdrapywaniu zakupionych losów, a wygrana zawsze cieszy. Zwyciężczyni podkreśla: - Cieszę się faktem, że właściciel sklepu, w którym kupuję zdrapki, również otrzyma premię.

Seryjne zwyciężczynie

Jednak wygrane Ruby Evans to nie jedyne seryjne zwycięstwa w historii amerykańskiej loterii. Joan R. Ginther z Teksasu wygrała czterokrotnie w stanowej loterii, co łącznie dało jej 20,4 milionów dolarów zysku. Jednak wzbudziło to podejrzenia rzekomych oszustw, których kobieta miała się dopuścić, by tyle razy wygrać. Jednak wszystko było przeprowadzone legalnie, a sama Ginther nigdy nie zabrała głosu w tej sprawie.

Wygrana w naszym rodzimym Lotto, przy wszystkich możliwych kombinacjach szóstek, wynosi 13 983 816, co daje nam prawdopodobieństwo trafienia głównej nagrody prawie 1 do 14 milionów. I nawet tu zdarza się, że ktoś wygrywa co najmniej 2-3 razy. Wcale nie dziwi więc fakt, że tak wyjątkowe okoliczności budzą podejrzenia. Najwyraźniej jednak niektórzy urodzili się po prostu pod szczęśliwą gwiazdą.