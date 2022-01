Od imprez sylwestrowych minęło dosłownie kilka dni, więc wiele osób z pewnością pamięta jeszcze noworocznego kaca, którego próbowali leczyć różnymi dostępnymi sposobami. Każdy ma przecież swój sprawdzony - pożywny obiad, sok z pomidorów, sok z ogórków, specjalne tabletki czy leczenie klina klinem.



Tyle że zdaniem naukowców wszystkie one działają tak samo, a konkretniej... nie działają. Tak sugerują najnowsze analizy, w których badacze wzięli na warsztat 21 badań przeprowadzonych z kontrolną grupą placebo. Z każdego z nich płyną takie same wnioski, czyli naukowe dowody na skuteczność różnych metod na kaca są najwyżej wątpliwe. Co jednak ciekawe, nie zawsze wynika to z samego remedium, ale ze sposobów prowadzenia badań, np. analizy objawów, więc jest jeszcze nadzieja.



Czy domowe sposoby na kaca działają?

- Nasze badanie odkryło, że dowody na skuteczność tych sposobów na kaca są bardzo wątpliwej jakości i zdecydowanie potrzebne są bardziej rygorystyczne pomiary. Na ten moment najpewniejszym sposobem uniknięcia objawów kaca jest powstrzymanie się od spożycia alkoholu lub jego umiarkowane spożycie - komentuje epidemiolog Emmert Roberts z King's College London.

Zdjęcie Goździki to nie tylko świetny dodatek do herbaty czy grzanego wina, ale i potencjalny sposób na ograniczenie objawów kaca / 123RF/PICSEL

Szczególnie że część metod faktycznie wydawała się łagodzić kaca, ale sposób oceny natężenia jego objawów i zbierania danych był znacznie poniżej standardu niezbędnego do uznania ich za wiarygodne.



Żaden ze sposobów nie doczekał się więcej niż jednego badania, w innych brali udział jedynie mężczyźni, a do tego większość z nich różniła się ilością spożytego alkoholu i towarzyszącego mu jedzenia, więc ich porównywanie jest bezcelowe.



A jakie konkretnie sposoby sprawdzali naukowcy w tych badaniach? M.in. ekstrakt goździkowy, żeń szeń czerwony, koreański sok gruszkowy i inne, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia.



Największą skuteczność, biorąc poprawkę na niedoskonałości badań, wykazywały zaś ekstrakt goździkowy, kwas tolfenamowy stosowany często przy migrenach oraz pyritinol, znajdujący zastosowanie w leczeniu chorób układu nerwowego. Czy faktycznie tak jest? Dowiemy się dopiero, kiedy ktoś zdecyduje się na rzetelne badania.

Wiele sposobów jest reklamowanych jako skuteczne na kaca, a niektóre nawet jako lekarstwa. Jednakże obecne badania naukowe w tym temacie mają ogromne braki podsumowują badacze.