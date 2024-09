Jeszcze wcześniej media obiegła informacja o zniszczeniu tamy w Stroniu Śląskim i woda zalała miasto. - To prawdopodobnie wał boczny został uszkodzony i przerwany, który jest w przedniej części tego urządzenia - powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski dodając, że woda wlewa się do miasta. - To już nie jest dramat, to jest tragedia - dodał.

To nie koniec złych wiadomości - Przed południem doszło do uszkodzenia zapory zbiornika Topola na rzece Nysa Kłodzka. Woda przepływa przez przelew powierzchniowy do zbiornika Kozielno, następnie spływa korytem Nysy Kłodzkiej do zbiornika Otmuchów, pracującego obecnie zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodami. - przekazał RZGW we Wrocławiu w poniedziałek 16 września o godzinie 12:33.

Znaczna część tych konstrukcji to zapory ziemne, a ich zniszczenie mogło wiązać się z uszkodzeniem materiału przez nadmierną ilość wody. Choć sytuacja na południu kraju jest dramatyczna, to po powodzi będzie można podjąć konkretne analizy elementów, które zawiodły. Niemniej jednak wydaje się, że faktycznie na tę chwilę, gdyby nie było zbiorników zaporowych, rozmiar tragedii byłby znacznie większy. Osobnym tematem jest skuteczne zabezpieczenie terenów górskich, gdzie budowa zapór może być utrudniona. To właśnie tam ucierpiało najwięcej osób.