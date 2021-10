Zbudował żonie obrotowy dom. Nietypowa konstrukcja powstawała 6 lat

Vojin Kusic ma 72 lata. Obrotowy dom został zaprojektowany przez niego samego. Budynek znajduje się na niedaleko miasta Srbac w Republice Serbskiej, jednej z dwóch składowych Bośni i Hercegowiny. Mężczyzna na pytanie o powód wybudowania takiego domu odpowiada wprost:

Miałem dość jej skarg i częstego remontowania naszego rodzinnego domu i powiedziałem: zbuduję ci obrotowy dom, abyś mogła go obracać, jak chcesz Vojin Kusic

Żona Vojina Kusica teraz może dowolnie sterować domem. Budynek obraca się wokół 7-metrowej osi z widokiem na pola kukurydzy, który można "zmienić" na leśny pejzaż z płynącą przezeń rzeką.

Dom może się kręcić ze zmienną prędkością. Najwolniej zrobi pełny obrót w 24 godziny, a najszybciej w aż 22 sekundy! Vojin Kusic budował dom aż 6 lat i bazował wyłącznie na własnej wiedzy.

Jak twierdzi, do takiego pomysłu zainspirowali go serbsko-amerykańscy wynalazcy Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, a fakt, że pochodzi z niezamożnej rodziny, gdzie nie było możliwości zdobycia dobrego wykształcenia, zmotywowało go do szukania innych sposobów na wykonywanie różnych prac.

Jak zareagowała żona Kusica na taki dom? Niestety, odmówiła udzielenia komentarza dziennikarzom.

