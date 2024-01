Wyobraźcie sobie zdziwienie mieszkańców, gdy obok nich niemal z dnia na dzień wyrośnie 4-kondygnacyjny budynek z 32 lokalami! Pisze na Facebooku wykonawca, firma Climatic.

Trzeba przyznać rację, budowa w tak szybkim tempie to jeszcze rzadkość, wystarczy na kilka dni wyjechać, lub przez tydzień nie chodzić tą okolicą i zdziwienie na twarzy murowane. Jak to możliwe? Oczywiście tak szybkich ekip budowlanych jeszcze nie mamy. Wszystko dzięki zastosowaniu technologii modułowej. Gotowe segmenty były przywożone nocą z Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie znajduje się fabryka, i montowane na miejscu.

Tydzień i można się wprowadzać? Nie tak szybko

Oczywiście budowa w ciągu zaledwie pięć dni dla 4-kondygnacyjnego komunalnego budynku mieszkalnego brzmi efektownie, w rzeczywistości cały proces trwał nieco dłużej. Umowa została podpisana na początku sierpnia 2023 roku. Realny czas realizacji zawarty w umowie to 15 miesięcy. W tym czasie firma miała wykonać fundamenty, oraz przygotować w fabryce 36 modułów. Ich montaż rozpoczął się w połowie stycznia. Cały proces zobaczycie na poniższym filmie.



Jak widać na udostępnionych przez Urząd Miasta Kobyłka filmie, montaż odbywał się pod osłoną nocy. To dlatego, że gotowe moduły trzeba było dowieźć, a transport gabarytowy odbywa się nocą, aby nie utrudniać normalnego ruchu samochodowego. Po przywiezieniu gotowe segmenty były od razu ustawiane w docelowym miejscu i montowane przez ekipę.

Choć budynek już stoi i można go zobaczyć przy ul. Prusa, to zanim wprowadzą się tam pierwsze osoby potrzeba jeszcze kilku miesięcy. Muszą zostać spięte niezbędne instalacje, trzeba wykonać elewację, a także wykończyć wnętrza. Według szacunków wykonawcy potrzeba na to do 5 miesięcy. Kolejny miesiąc to zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości.

Licząc od sierpnia (włącznie) to pół roku do postawienia, pięć miesięcy na wykończenie i miesiąc na otoczenie, to w 12 miesięcy mamy gotowy budynek, z możliwością oddania przed wyznaczonym końcem umowy. Całkiem niezły wynik.

Jak duży jest nowy blok komunalny w Kobyłce?

Gotowy budynek ma kształt litery "L". Na powierzchni całkowitej 1,6 tys. mkw. znajdują się łącznie 32 lokale mieszkalne. Jak łatwo można sobie policzyć, na każdej kondygnacji będzie 8 mieszkań, przy czym trzy na parterze będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Jest tam również kotłownia i pomieszczenie porządkowe.

Trzeba przyznać, że całość prezentuje się poprawnie i estetycznie. Budynek nie jest brzydki, nie jest też artystyczną wizją architekta, ale obiektem, który wpisuje się w obecny trend. Całkowita wartość inwestycji to 12,5 mln zł.

Przeglądając stronę i media społecznościowe wykonawcy możemy łatwo się zorientować, że firma ma na swoim koncie wiele innych inwestycji, jak np. posterunki policji, budynki szpitalne, naukowe, przychodnie, przedszkola i wiele innych.

Sama burmistrz Kobyłki, Edyta Zbieć jest chyba również zadowolona, ponieważ 13 października 2023 r. podpisano kolejną umowę, tym razem o wartości 51 mln zł. na "Budowę budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce". Firma chce, by placówka edukacyjna była gotowa do działania w ciągu 20 miesięcy.