Największe wrażenie robi jednak osiem miniaturowych modeli planet Układu Słonecznego, które wykonują pełny obrót wokół brylantu symbolizującego Słońce. Koszt zegarka to ok. 400 tysięcy dolarów.



Bugatti to wyjątkowo droga marka samochodów sportowych należąca do niemieckiej Grupy Volkswagena, które powstają we francuskiej miejscowości Molsheim. Potrafią kosztować fortunę - na przykład cena modelu Bugatti Chiron waha się od 3,5 do 3,9 milionów dolarów (ok. 16,5-18,4 miliona zł).



Jacob Arabov uznał, że skoro na naszej planecie są osoby gotowe zapłacić za samochód kilkanaście milionów złotych, to nie będzie dla nich problemem kupno zegarka na rękę jako ekstrawaganckiego dodatku do samochodu. Tak powstała seria Jacob & Co. Bugatti Chiron.