Piloci byli zachwyceni zachowaniem samolotu w powietrzu i jego oszałamiającymi osiągami. W ciągu pierwszych dwóch tygodni od swojego debiutu maszyna wykonała 14 lotów, spędzając w powietrzu 15 godzin.



Zdjęcie Kokpit samolotu de Havilland Dh-106 Comet. Wewnątrz czteroosobowa załoga / East News

de Havilland Comet - najważniejsze dane:



Producent: De Havilland (Wielka Brytania)

Napęd: 4 silniki turboodrzutowe Rolls-Royce Avon 524

Rozpiętość skrzydeł: 34,98 m

Długość: 33,98 m

Wysokość: 8,99 m

Powierzchnia nośna: 197,04 m²

Masa Własna: 34 200 kg

Masa Startowa: 73 480 kg

Prędkość przelotowa: 805 km/h

Pułap: 12 200 m

Zasięg: 5190 km

Liczba miejsc: do 109

Załoga: cztery osoby

Pierwszy lot: 27 lipca 1949