Najpiękniejsze greckie wyspy w ogniu. Upały i plaga pożarów

Często są to małe, urokliwe miejsca, które przyciągają tłumy z całego świata. Z roku na rok pożary w południowych rejonach Europy się nasilają, niszcząc często hektary przepięknych terenów.

się nasilają, niszcząc często hektary przepięknych terenów. Rok 2023 jest wyjątkowo uciążliwy dla Greków, a codziennie słyszymy o kolejnej wyspie, gdzie ogień wymyka się spod kontroli.

Prognozy pogody i zapowiadane upały przekraczające 40 stopni Celsjusza nie zwiastują poprawy sytuacji, a piękne miejsca znikają na naszych oczach, bo ogień zabiera wszystko.

Reklama

Ile jest wysp w Grecji?

Terytorium Grecji obejmuje ponad 2500 wysp i wysepek. To nie tylko doskonałe miejsca na plażowanie, ale także do wypoczynku w aktywny sposób. Panują tu idealne warunki do uprawiania sportów wodnych, ale w praktyce wakacje w Grecji można spędzić na wiele różnych sposobów. Którą grecką wyspę wybrać jako cel? Oto kilka podpowiedzi!

Na terenie Grecji znajduje się aż dwa i pół tysiąca różnych wysp. Leżą one w różnych miejscach Morza Jońskiego oraz Egejskiego. Warto wiedzieć, że jedynie 165 z nich jest zamieszkałych. Choć Grecję uważa się za kraj wyspiarski, to wyspy stanowią zaledwie 1/5 jej powierzchni.

Jakie wyspy w Grecji są najładniejsze na wakacyjne wczasy?

Grecja kusi turystów przede wszystkim wyjątkowymi krajobrazami, doskonałą pogodą i krystalicznie czystą wodą. To także niezwykle bogata kultura, której tajemnica i historia do dziś pozostają niezgłębione do końca. Wakacyjny wyjazd właśnie w te rejony to prawdziwa przygoda i odkrywanie fascynującego zakątka Europy Południowej. Każda z greckich wysp jest atrakcyjna, choć różnią się one krajobrazem, ukształtowaniem terenu czy zabudową. Do największych i najbardziej atrakcyjnych zalicza się:

Kretę (ok. 8260 km²),

Eubeę (ok. 3621 km²),

Lesbos (ok. 1630 km²),

Rodos (ok. 1400 km²),

Chios (ok. 840 km²),

Kefalinię (ok. 780 km²),

Korfu (592 km²),

Samos (ok. 476 km²),

Lemnos (476 km²),

Naksos (ok. 430 km²),

Zakynthos (406 km²),

Thassos (ok. 390 km²).

Co warto zobaczyć na Santorini? Krajobraz z pocztówek z Grecji

Każdy, kto choć raz rozważał wyjazd do Grecji, od razu rozpozna pobielane, prostej bryły zabudowania z niebieskimi kopułami. Wyspa Santorini słynie z wyjątkowo romantycznej atmosfery, malowniczych panoram czy urokliwych zachodów słońca. Niemal z każdego miejsca wyspy prezentują się one zjawiskowo.

Zdjęcie Santorini słynie z pocztówkowych widoczków / 123RF/PICSEL

W rzeczywistości Santorini jest wyspą pochodzenia wulkanicznego położoną na Morzu Egejskim. Jest częścią archipelagu Cyklad, a od wybrzeża Grecji dzieli ją 175 km. Dawniej nazywano ją "Kalliste", co w języku greckim oznacza "najpiękniejsza". Dziś wielu uważa ją za najpiękniejszą wyspę w całym państwie. Stolicą Santorini jest miejscowość o nazwie Fira, którą zdecydowanie warto odwiedzić. To pełne gwaru miasteczko, które pod względem turystycznym ma sporo do zaoferowania. Restauracje i tawerny serwujące lokalną kuchnię przyciągają tu co roku tysiące turystów z całego świata.

Co warto zobaczyć na Zakynthos? Grecka natura w pełnej krasie

To jedna z tzw. Wysp Jońskich, która słynie przede wszystkim ze swoich naturalnych walorów. Nietrudno tu o wyciszenie i spokój pośród błękitu tafli wody czy tutejszego nieba. Zakynthos leży na zachód od Półwyspu Peloponez. Nazwano ją od imienia syna mitologicznego Dardanosa, króla Arkadii. Pisał o niej już Homer, który Zakynthos uważał za teren pod rządami swojego bohatera - Odyseusza.

Zdjęcie Zakynthos to nie tylko słynna Zatoka Wraku / 123RF/PICSEL

Współcześnie to jedno z najbardziej zachwycających miejsc na ziemi i częsta destynacja urlopowa. Znajdziesz tu bujną roślinność i egzotyczne gatunki, takie jak oliwki, porzeczki, winogrona czy owoce cytrusowe. Wyspa oferuje także szereg atrakcji typowo turystycznych niemal dla każdej grupy wiekowej. Warto dodać, że na południowym zachodzie mieści się lotnisko Dionysos Solomos - można się tu dostać z innych greckich wysp lub czarterami, także z Polski.

Co warto zobaczyć na Krecie? Zasłynęła już w starożytności

Tej greckiej wyspy nie da się pomylić z żadną inną. Jest także największą na terenie tego kraju. Pojawiała się już na kartach mitologii greckiej i to również Homer spopularyzował ją w powszechnej świadomości. Stanowi kolebkę kultury minojskiej. Mieści się między Europą, Afryką a Azją, na południowym krańcu Morza Egejskiego. Co ciekawe, to na Krecie lato trwa najdłużej w całej Europie. Poza Akropolem najwięcej gości przyjeżdżających do Grecji odwiedza Knossos - miejscowość na Krecie. Wyspa słynie również z jaskiń, których mieści się tu ponad 3 tysięcy.

Co warto zobaczyć na Rodos? To prawdziwy symbol greckich smaków

To właśnie Rodos w 2023 cierpi najmocniej przez trwające ją pożary. Grecka wyspa kojarzy się przede wszystkim z wyśmienitym lokalnym jedzeniem. Wielu gości wracających z urlopu w tamtym rejonie twierdzi, że owoce morza czy ryby nigdzie nie smakują tak dobrze jak właśnie na Rodos. Leży na Morzu Egejskim i należy do tzw. kompleksu wysp Dodekanezu. Gdzie szukać Rodos na mapie? Znajduje się na południowo-wschodnim skraju archipelagów z widokiem na wybrzeża Azji Mniejszej. Aktualnie mieszka tu ok. 120 000 obywateli, a sama powierzchnia wyspy ma 80 km długości i 38 km szerokości.

Zdjęcie Grecka wyspa Rodos może już nie wyglądać tak pięknie / 123RF/PICSEL

Tak jak każda inna grecka wyspa, Rodos uważana jest za niemal raj turystyczny. Panoramy są niemal zapierające dech w piersiach. Nie brakuje tutaj także malowniczych, piaszczystych plaż, na których wypoczną zarówno ci, którzy wolą kameralny klimat, jak i osoby szukające towarzystwa. Na Rodos znajdziesz dokładnie 18 plaż z niebieską flagą. Co to znaczy? To symbol najwyższej czystości i bezpieczeństwa. Plażę dla siebie znajdą tu także naturyści.

Co warto zobaczyć na Korfu? Raj dla aktywnych

W tym zestawieniu nie można pominąć wyspy Korfu. Powszechnie uchodzi ona za jedną z najbardziej zielonych na terenie Grecji. Teren jest tutaj wyjątkowo górzysty, więc to idealna propozycja dla osób, które w trakcie urlopu chcą uprawiać trekking czy bardziej wysokogórską wspinaczkę. Inaczej niż w przypadku innych greckich wysp, panuje tu wyjątkowo wysoka wilgotność. To zdecydowanie sprzyja rozwojowi bujnej roślinności. Doskonale uzupełnia się ona z panującą tu zabudową.

Zdjęcie Bajeczne widoki na greckiej wyspie Korfu / 123RF/PICSEL

Jakie atrakcje turystyczne można tutaj zobaczyć? Jedną z nich jest Monaster Vlacherna. To wschodni klasztor połączony z wyspą pomostem. Na Korfu mieści się też kilka ciekawych muzeów, m.in. Muzeum Archeologiczne i Muzeum Bizantyjskie. Można w nich oglądać wartościowe okazy pochodzące z wykopalisk archeologicznych. Wytrwali dotrą do pozostałości po świątyni Artemidy i ruin doryckiej świątyni Hery. Na północy wyspy przeważają wspomniane tereny górzyste, które razem z licznymi zatokami tworzą imponujący widok.

Greckie media podają jednak, że to kolejna wyspa, którą dotknęły groźne pożary.

Co warto zobaczyć na Mykonos?

Mykonos to wyspa, którą łatwo skojarzyć z kolorowych czasopism czy profilów użytkowników w mediach społecznościowych. Wielokrotnie fotografowana, Mykonos to zakątek odwiedzany każdego roku przez tysiące gości. Skąd takie zainteresowanie? Mykonos słynie głównie z prestiżowych barów i modnych klubów, gdzie bawią się także znane z mediów nazwiska. To jednak tylko jedna z wielu twarzy wyspy.

Zdjęcie Grecka wyspa Mykonos to raj dla turystów. / 123RF/PICSEL

Niemal idylliczne krajobrazy obejmują plaże ze złocistym piaskiem, ale także klimatyczne, romantyczne uliczki. Nie brakuje tu także miejsc do uprawiania sportów wodnych. Często występują tu silne wiatry, które tworzą idealne warunki do surfowania. Szukasz jeszcze więcej wrażeń? Nurkowanie w okolicach Mykonos to szansa na odkrywanie fascynującej wodnej flory i fauny oraz pozostałości po starożytnych cywilizacjach.

Co warto zobaczyć na Paros?

Ta wyspa nazywana jest także Perłą Cyklad. Na mapie znajdziesz ją połowie drogi do Aten i Santorini, a turystów przyciąga tu najbardziej kamieniołom marmuru paryjskiego.

Paros jest wyspą górzystą, więc to doskonała propozycja dla miłośników wędrówek, a przy okazji zapierających dech w piersiach panoram. Nie bez znaczenia jest także tutejsza architektura. Białe kamienne domki, niebieskie dachy, ciasne uliczki i urocze restauracje czarują na każdym kroku. Mieści się tu również mnóstwo zabytków.

Co warto zobaczyć na Kos? Intrygująca historia na wyciągnięcie ręki

Wyspy greckie kryją w sobie prawdziwy klejnot - Kos nazywa się inaczej również malachitowym ogrodem Morza Egejskiego. Podobno tutaj na świat przyszedł Hipokrates. Kos znajduje się u wrót Europy. Właśnie dlatego zachwyca przyjezdnych swoją bogatą historią łączącą intrygujący świat wschodu z kulturą zachodu. Leży ok. 4 km od wybrzeża Turcji, ale administracyjnie przynależy do Grecji - od 1947 roku. Znajdziesz tu różnorodne plaże, ale poćwiczysz także sporty wodne. Urokliwe wioski, jak Zia czy Palio Pyli to tylko jedne z intrygujących punktów na Kos, które warto zwiedzić.

Co warto zobaczyć na Ios? Cyklady od mniej znanej strony

Ios jest jedną z najsłynniejszych Cyklad. To miejsce szczególnie ulubione przez miłośników surfingu, ale także malownicza sceneria! Realizowano tutaj m. in. zdjęcia do filmu Wielki Błękit. Znajdują się tutaj plaże, które odpowiedzą zarówno na potrzeby rodzin z dziećmi, jak i osób szukających bardziej kameralnych warunków do wypoczynku. Nie brakuje także miejsc rozrywki, a szczególnie imponuje zabytkowa zabudowa, np. w mieście Chora. Podróżując z portu, warto wybrać krętą ścieżkę, która prowadzi na samą górę. Schody doprowadzą do bram miasta, gdzie oczom ukaże się piękna cerkiew, ale także inne atrakcyjne obiekty.

Co warto zobaczyć na Skiathos? Wyspa malowniczych plaż i nie tylko

Skiathos jest jedną z mniejszych greckich wysp o powierzchni zaledwie 49 m2. Znajduje się na wschodzie kraju, w basenie Morza Egejskiego i jest częścią archipelagu Sporadów Północnych. Zasłynęła w świecie turystycznym z malowniczych plaż, bujnej roślinności, ale także z cennych zabytków greckiej kultury. Zdecydowanie jednak przeważają na niej walory krajobrazowe. Poza wypoczynkiem na plaży można wybrać się na zwiedzanie wyspy. Warto zobaczyć choćby wieżę zegarową, kapliczkę św. Jana i wiele innych zakątków.

Kiedy lecieć na greckie wyspy, żeby wczasy były udane?

Wydaje się, że pogoda w Grecji nie może zawieść. Rzeczywiście, duża liczba słonecznych dni na przestrzeni roku zachęca do przyjazdu. Wszystko zależy jednak od Twoich oczekiwań i tego, w jakich warunkach czujesz się komfortowo. Zwolennicy upałów na greckie wakacje powinni wybrać okres między majem a sierpniem, kiedy temperatury niemal nigdy nie spadają poniżej 30 stopni Celsjusza. Musisz jednak liczyć się przy okazji z tłumami innych turystów, co nie każdemu odpowiada.

Z kolei jesienne miesiące to strzał w dziesiątkę dla tych, którzy najlepiej wypoczywają w lekkim chłodzie. Można wówczas liczyć na temperatury przekraczające lekko 20 stopni Celsjusza. A co z opadami? Te pojawiają się w Grecji rzadko i przeważnie w okresie zimowym. Jesień to także okres bardziej bezpieczny jeśli chodzi o pożary. Po letnich kataklizmach greckie wyspy powinny się wtedy odradzać, a turyści będą bardziej bezpieczni.