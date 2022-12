Jądrowa tragedia armii USA. Uziemiono 20 bombowców B-2 Spirit

10 grudnia w bazie Whiteman Air Force Base w Missouri doszło do poważnego incydentu z udziałem strategicznego bombowca B-2 Spirit. Maszyna uległa awarii podczas lądowania i stanęła w ogniu na pasie startowym. Chociaż straż pożarna ugasiła pożar, to jednak bombowiec został uszkodzony. Pentagon nie ujawnił, jak duże były szkody.

Departament Obrony USA podjął decyzję o uziemieniu aż 20 tych maszyn w bazie w Missouri. To pierwsze takie wydarzenie od czasu wdrożenia B-2 do służby w latach 80. ubiegłego wieku. Chociaż maszyna wykonana w technologii latającego skrzydła została zaprojektowana ponad 30 lat temu, to jednak wciąż wygląda bardzo futurystycznie.

