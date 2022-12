USA uruchomiły całą flotę superbombowców. To wyjątkowe wydarzenie

Aż osiem superbombowców B-2 Spirit pojawiło się na płycie lotniska w swojej macierzystej bazie o nazwie Whiteman Air Force Base w amerykańskim stanie Missouri. Jest to bezprecedensowy pokaz siły powietrznej USA. "Słoniowy spacer" bombowców strategicznych to bardzo rzadkie wydarzenie.

W trakcie tego przedsięwzięcia, dziesiątki, a nawet setki maszyn mogą startować z płyty lotniska jedna po drugiej. Pierwsze takie akcje organizowano już podczas II wojny światowej. Wówczas wykonywano to z myślą o potężnych nalotach dywanowych na miasta.

"Słoniowy spacer" superbombowców B-2 Spirit

Co ciekawe, Pentagon zorganizował w tym tygodniu dwa różne "słoniowe spacery". Najważniejszy odbył się w Missouri w USA, a drugi w Japonii. W Kraju Kwitnącej Wiśni pojawiły się na płycie lotniska i wystartowały aż 23 myśliwce F-15C i osiem F-22 Raptor. To nie koniec prężenia muskułów najpotężniejszej armii świata. W kolejnych tygodniach odbędą się inne ćwiczenia, które mają pokazać wrogom USA, że armia w każdym momencie jest przygotowana do obrony kraju i obywateli.

W przypadku Whiteman Air Force Base, armia wykorzystała aż 40% swojej floty superbombowców B-2 Spirit od firmy Northrop Grumman, które uchodzą za najdroższe samoloty na świecie. Przy okazji tej maszyny nie można nie wspomnieć, że za kilka dni ma zostać zaprezentowany następca w postaci B-21 Raider. Ma to być najbardziej zaawansowany statek powietrzny w historii ludzkości i jednocześnie pierwszy latający "lotniskowiec" dla dronów.

B-2 Spirit to jedyny we flocie USA bombowiec stealth dalekiego zasięgu. Jest wyposażony w cztery silniki dwuprzepływowe General Electric F118-GE-100. Jak podaje Northrop Grumman, dzięki nim samolot może osiągnąć prędkość poddźwiękową na poziomie do 1040 km/h. Maszyna ma zasięg dochodzący do 10 tysięcy kilometrów, a jej maksymalny pułap lotu to ponad 15 kilometrów. Superbombowiec USA może na swoim pokładzie przenosić uzbrojenie, w tym broń jądrową, o masie blisko 20 ton.