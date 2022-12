Na polskim niebie powstał napis. Pożegnalny rejs Dashlinera

Duże problemy z Bombardierami Dash 8 Q400

Podobne problemy występowały też w maszynach z floty LOT-u. Jak wspominają piloci, najgroźniejsze było awaryjne lądowanie na kadłubie w styczniu 2018 roku. Na szczęście pasażerom i załodze nic się nie stało. To wydarzenie skłoniło polskiego przewoźnika do decyzji o sukcesywnym wycofywaniu tych maszyn.

Bombardiery Dash Q400 mogą zabrać na pokład 78 pasażerów. We flocie LOT-u, przede wszystkim odbywały rejsy na trasach krajowych, ale również na krótkich dystansach europejskich do Rygi, Wilna, Pragi, Budapesztu, Berlina czy Wiednia. Na całym świecie wciąż lata ponad 1000 Bombardierów Dash Q400. Wciąż jest to jeden z popularniejszych samolotów.

Samoloty Dash Q400 zostaną zastąpione we flocie LOT Embraerami 170 i 175, które mogą pomieścić 76 i 82 pasażerów. Jak podają analitycy lotnictwa, to jednak też wysłużone maszyny. Najstarsza z nich ma 18 lat. Embraery to dwusilnikowe, wąskokadłubowe samoloty odrzutowe. Ich skrzydła zakończone są wingletami, które redukują opór powietrza, co zmniejsza spalanie. Silniki Embraerów spełniają też rygorystyczne normy hałasu.