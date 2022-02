Niewątpliwie jednym z najbardziej zjawiskowych pojazdów latających jest HoverJet Guardian. Ten pojazd łączy w sobie zalety elektrycznego samolotu pionowego startu i lądowania oraz zaawansowanego odrzutowca, który może osiągać ogromne prędkości.

Firma Valkyrie Systems Aerospace z siedzibą w Reno właśnie otrzymała grant od Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych na stworzenie pierwszego prototypu takiej maszyny. Pentagon widzi ogromny potencjał w pojazdach powietrznych typu VTOL. Są one niezwykle praktyczne, szczególnie jeśli chodzi o działania militarne.

Reklama

Armia USA zamierza wykorzystywać takie wynalazki do transportu żołnierzy i sprzętu na trudnodostępnych terenach wroga. Zamysł jest taki, by były one tanie w produkcji, szybkie w wdrożeniach do misji i oferowały świetne możliwości. HoverJet Guardian ma być wyposażony w cztery silniki elektryczne do odbywania pionowego startu i lądowania. Nie zabraknie też dwóch silników turbowentylatorowych Pratt & Whitney 545c do odbywania poziomych lotów. Pojazd ma dysponować 8200 funtami ciągu.

Valkyrie Systems Aerospace chwali się, że pojazd regularnie może latać z prędkością 547 km/h, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to może osiągnąć nawet 1127 km/h. HoverJet Guardian może wykonywać misje w powietrzu przez nawet 15 godzin i odbywać loty na wysokości ok. 12 000 metrów. Maszyna waży 1905 kg (bez ładunku) i 5443 kg (z ładunkiem) oraz mierzy: 7,3 m długości, 9,1 m szerokości i 1,8 m wysokości.

- To, co sprawia, że Eagle jest wyjątkowy, to opatentowany system sterowania wektorem ciągu, zastrzeżona technologia, która umożliwia mu działanie w prawie każdym terenie i/lub niesprzyjających warunkach. Wierzymy, że organizacje wybrane do otrzymywania inwestycji w badania rynku na tym etapie mają potencjał, aby zapewnić prawdziwie przełomowe innowacje - powiedzieli przedstawiciele Valkyrie Systems Aerospace.