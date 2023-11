Rosja ogłasza produkcję nowego myśliwca Checkmate

Rosja ogłasza produkcję Su-75 Checkmate

Z ujawnionych informacji wynika, że Su-75 Checkmate to myśliwiec 5. generacji. Ma on oferować masę startową na poziomie 18 ton i być zdolny do przenoszenia 7,4 tony ładunku bojowego. Ponadto, maszyna ma osiągać prędkość 1,8 Macha, wznieść się na 16 kilometrów i poszczycić się zasięgiem operacyjnym dochodzącym do nawet 3000 kilometrów. Ma to być możliwe, dzięki silnikowi NPO Saturn izdeliye 30 ze sterowanym wektorem dyszy wylotowej i dopalaczem, oraz relacją mocy do masy 1,0:1.

Lekka maszyna ma być wyposażona w zarówno pasywne, jak i aktywne sensory. Co ciekawe, na pokładzie ma znaleźć się radar wykorzystujący antenę z aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym (AESA) i pasywny system IRST (Infrared Search and Track System). Dzięki nim i innym technologiom, w tym systemom SI, myśliwce mogą umożliwić jednoczesne atakowanie do sześciu różnych celów i śledzenie ponad stu kolejnych obiektów.