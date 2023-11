Największy statek powietrzny zaprezentowany. Długi jak trzy Boeingi 737

Największym statkiem powietrznym w historii pozostaje Hindenburg oraz bliźniaczy LZ 130 Graf Zeppelin II, które miały po 245 m długości. Jednak są to maszyny z zeszłego wieku. Obecnie największą jest sterowiec Pathfinder-1 opracowywany przez firmę LTA Research, w której udziały ma jeden z założycieli Google, Siergiej Brin.

Pathfinder-1 to największy obecnie statek powietrzny

Pathfinder-1 w obecnych czasach nie ma sobie równych i przyćmiewa nie tylko sterowce Goodyear, ale nawet największy samolot świata, czyli ROC-a należącego do Stratolaunch Systems. Statek ma aż 124,5 m długości, a więc tyle co trzy samoloty Boeing 737. Maszyna jest ogromna i w zeszłym tygodniu nastąpiło jej odsłonięcie w Dolinie Krzemowej.

"To było 10 lat krwi, potu i łez. Teraz musimy pokazać, że może niezawodnie latać w rzeczywistych warunkach. I zamierzamy to zrobić." - powiedział dyrektor generalny LTA Alan Weston w wypowiedzi dla TechCrunch

Zdjęcie Pathfinder-1 zaprezentowany przez LTA Research w Dolinie Krzemowej / LTA Research / materiały prasowe

Sterowiec opracowywany przez LTA Research wykorzystuje jako gaz nośny stabilny hel, który jest przechowywany w 13 gigantycznych nylonowych ogniwach typu rip-stop. W celu monitoringu wykorzystano system oparty na czujnikach LiDAR. Rama została wykonana z 10 tys. sztuk rur, które wzmocniono włóknem węglowym.

Sterowiec ma silniki elektryczne

Pathfinder-1 jest zbliżony wyglądem do sterowców sprzed lat, ale wykorzystuje najnowsze technologie oraz rozwiązania, które wtedy nie były jeszcze znane. LTA Research sięgnęło po silniki elektryczne w liczbie 12 sztuk. Są one zasilane przez generatory diesla. Maszyna jest w stanie rozwinąć prędkość do 120 km/h. Jednak loty testowe, które mają odbywać się w okolicach Moffett Field i pobliskiego lotniska Palo Alto oraz nad południową częścią Zatoki San Francisco będą prowadzone z wolniejszymi prędkościami.

Warto dodać, że LTA Research już teraz myśli o całej flocie sterowców. W planach firmy jest Pathfinder-3, który ma być jeszcze większy. To jednak przyszłość. Obecnie twórcy skupiają się na testach Pathfindera-1, które będą złożone i potrwają jakiś czas. LTA Research ma na nie czas do 1 września 2024, bo do tego terminu otrzymano zgodę od FAA.