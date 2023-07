Rosyjski myśliwiec zaatakował amerykańskiego drona. Jest nagranie

Korea Północna ostrzega przed dronami MQ-9 Reaper

Co ciekawe, o dronie MQ-9 Reaper niedawno zrobiło się głośno również za sprawą siostry Kim Dzong Una, wodza Korei Północnej. Tuż przed ostatnim testem pocisku balistycznego Hwasong-18, po dłuższej nieobecności w mediach, nagle pojawiła się siostra Kim Dzong Una i ostrzegła Stany Zjednoczone. — Nie ma gwarancji, że tak szokujący incydent, jak zestrzelenie strategicznego samolotu zwiadowczego Sił Powietrznych USA, nie wydarzy się na wodach na wschód od Korei — powiedziała Kim Yo Jong.

Było to nawiązanie właśnie do zestrzelenia przez rosyjską armię amerykańskiego drona zwiadowczego MQ-9 Reaper nad wodami Morza Czarnego, który obserwował poczynania Rosjan na froncie w Ukrainie. Kim Yo Jong chciała ostrzec USA, że jeśli ich drony zbliżą się do granic jej kraju, to może nastąpić podobna odpowiedź północnokoreańskiego lotnictwa.