Sfilmowała dziwne światła na niebie. „Nigdy nie widziałam czegoś takiego”

Stewardessa twierdzi, że nagrała UFO

Denisa podzieliła się swoimi przeżyciami i opisem tego, co widziała z resztą załogi, która była niezwykle zdumiona, ponieważ podczas lotu nie zauważyli niczego niezwykłego. Co więcej, nie było żadnych turbulencji związanych z bliskim przelotem innego obiektu obok samolotu.

Jestem stewardesą od roku i nigdy nie widziałam czegoś takiego. Nic nie widziałam gołymi oczami. Ale kiedy 20 minut później sprawdziłam wideo, zauważyłam to i porozmawiałam z pilotem, żeby zapytać, czy coś wie. To był dziwny kształt, przypominający migające różowe koło. Relacjonuje stewardessa Wizz Air.

Kobieta nie ukrywa, że już od dłuższego czasu wierzy w to, że obce cywilizacje odwiedzają naszą planetę regularnie. W związku z czym obiekt jej nie przeraził, a zainteresował, ponieważ była ciekawa, czy rzeczywiście gdzieś istnieje obce życie. „Byłam po prostu szczęśliwa, że mam coś na filmie – myślałam, jak to możliwe?” – twierdzi Denisa.

Do tej pory kobieta nie wierzyła w nagrania UFO krążące po internecie, jak sama przyznaje, w większości przypadków myślała po prostu, że to Photoshop. Jednak teraz sama jest autorką jednego z takich nagrań, w związku z czym, nie ma wątpliwości, że to, co nagrała, wydarzyło się na prawdę. „Moja rodzina i przyjaciele uważają, że to na pewno kosmici” – dodała Denisa.

Internauci jednak podchodzą do sprawy sceptycznie, jak zawsze w przypadku tego typu rewelacji. Jeden z użytkowników stwierdził, że różowe światła to tak naprawdę odbicie w szybie różowego munduru stewardessy. Ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście mogą to być jedynie refleksy.