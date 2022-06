Przynajmniej takie plany ma chińska armia. Oprócz nowych rakiet, pojazdów hipersonicznych i lotniskowców, w użyciu będą również gigantyczne sterowce. Może inwestycje w te ostatnie wynalazki mogą wydać się dziwne, ale rząd chce wykorzystać ich potencjał, ponieważ uważa, że ich możliwości są i przez dekady były niedoceniane.

Na zdjęciach satelitarnych regionu autonomicznego Sinciang, udostępnionych przez amerykańskie firmy satelitarne, możemy zobaczyć bazę wojskową, na terenie której pojawił się jeden z największych na świecie hangarów. Ten obiekt zainteresował Amerykańską Agencję Wywiadowczą i entuzjastów pojazdów wojskowych.

Zdjęcie Chiny wysłały sterowiec Jimu na rekordową wysokość. Powstaje też o większa większa wersja. / CGTN / materiały prasowe

Chińska wersja amerykańskiej Strefy 51

Chiński rząd ukrywa całą bazę w tajemnicy od wielu lat. Niedawno na jej terenie pojawiły się różne obiekty, w tym właśnie gigantyczny hangar. Jego rozmiary wskazują, że jest on domem dla jednego z największych, jak nie największego na świecie sterowca.

Hangar ma bowiem długość aż 350 metrów. Słynny Hindenburg miał 245 metrów. Eksperci z Pentagonu uważają, że chiński sterowiec może mieć długość nawet 320 metrów. Z pojawiających się od jakiegoś czasu informacji wynika, że mamy tu do czynienia ze sterowcem stratosferycznym napędzanym energią słoneczną.

Gigantyczny sterowiec będzie obserwował wrogów

Z przecieków wynika również, że pojazd został wyposażony w dwa śmigła z przodu do zmiany kierunku i jedno z tyłu, zdolne do wektorowania ciągu. Taki napęd pozwala na zmiany kierunku lotu. Jest to konstrukcja bezzałogowa z gondolą awioniki na spodzie kadłuba nadciśnieniowego.

Po co Chińczykom sterowce? Te maszyny idealnie sprawdzą się w obserwacji Ziemi, monitoringu morskim, ostrzeganiu przed rakietami hipersonicznymi czy przekazywaniu sygnałów komunikacyjnych pomiędzy pojazdami kosmicznymi i centrami dowodzenia. Sterowce są znacznie praktyczniejsze od dronów, gdyż nie tylko mogą wzbić się wyżej, ale również mogą unosić się w stratosferze przez miesiące.

Chińska armia ustanawia nowe rekordy lotów sterowców

Co ciekawe, to nie pierwszy tajemniczy obiekt budowany w Chinach. Na pustkowiach prowincji Sinciang, niedaleko wschodniej granicy Kotliny Kaszgarskiej, powstaje również chiński odpowiednik słynnej amerykańskiej Strefy 51. Na obszarze tajnej bazy powstają pierwsze obiekty i trzy pasy startowe, umożliwiające starty i lądowania z trzech kierunków. Jeden z nich ma mieć długość aż 7600 metrów. To jeden z najdłuższych na świecie tego typu obiektów.

Wracając do samego sterowca, to kilka tygodni temu, chińska armia pobiła rekord w wysokości lotu małego sterowca. Niebawem podobne eksperymenty rozpoczną się z jednym z największych tego typu pojazdów na świecie.