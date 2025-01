I chociaż David Bennett zmarł dwa miesiące później (za jedną z możliwych przyczyn uznaje się fakt, że serce było zaatakowane świńskim wirusem cytomegalii), to rok później naukowcy powtórzyli ten zabieg u kolejnego mężczyzny . Lawrence Faucette, drugi pacjent w historii poddany ksenotransplantacji z udziałem świńskiego serca, również zmarł po 6 tygodniach od operacji, co pokazuje wyzwania, z jakimi mierzy się medycyna w tej materii.

Co ciekawe, Towana Looney wcześniej oddała nerkę swojej matce, by ratować jej życie. Późniejsze komplikacje związane z ciążą spowodowały jednak nadciśnienie, które uszkodziło jej pozostałą nerkę, co ostatecznie doprowadziło do jej niewydolności - czegoś niezwykle rzadkiego u żywych dawców. A że w USA ponad 100 tys. osób znajduje się na liście osób oczekujących na przeszczep i wielu z nich potrzebuje nerki, a do tego testy wykazały, że organizm kobiety wytworzył przeciwciała, które odrzuciłyby każdą oferowaną jej ludzką nerkę, zdecydowano się na świńską, mimo że kobieta miała tylko 53 lata.