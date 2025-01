Naukowcy z Uniwersytetu Arizony w USA odkryli, że wirus może utrzymywać się w jelitach i przemieszczać się do mózgu za pośrednictwem nerwu błędnego, który łączy te dwa obszary. Gdy dotrze do mózgu, może wywołać zmiany w układzie odpornościowym związane z chorobą Alzheimera, a przynajmniej tak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Alzheimer’s & Dementia.

U niektórych osób, u których rozwija się przewlekła infekcja jelitowa wywołana przez HCMV, wirus może dotrzeć do mózgu przez krew lub nerw błędny. W mózgu wirus stymuluje komórki odpornościowe zwane mikroglejem do aktywacji genu CD83, który we wcześniejszych badaniach został powiązany z chorobą Alzheimera. Chociaż mikroglej początkowo chroni przed infekcjami, jego przedłużona aktywność może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego i uszkodzenia neuronów – procesów związanych z rozwojem chorób takich, jak Alzheimer.