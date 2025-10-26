Od początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku ponad 100 tys. żołnierzy i cywilów w Ukrainie musiało przejść zabiegi amputacji, często po ciężkich obrażeniach spowodowanych eksplozjami. Niestety dla wielu z nich walka nie kończy się wraz z opuszczeniem frontu, bo za sprawą bólu fantomowego, który potrafi być równie dotkliwy jak rzeczywiste rany, zmienia się w nią codzienne życie.

Botoks pomaga na ból fantomowy

W latach 2022-2024 lekarze z Lwowa i Iwano-Frankiwska przeprowadzili pionierskie badanie z udziałem 160 pacjentów. Jednej grupie wstrzykiwano botoks bezpośrednio w okolice uszkodzonych zakończeń nerwowych, drugą leczono tradycyjnymi metodami - farmakoterapią, blokadami nerwowymi i rehabilitacją.

Wyraźna ulga w bólu

Efekty u tej pierwszej okazały się zaskakująco dobre, po miesiącu pacjenci po iniekcjach botoksu odczuwali średni spadek bólu aż o cztery punkty w dziesięciostopniowej skali, podczas gdy w grupie kontrolnej poprawa była minimalna.

Toksyna botulinowa może być skutecznym, choć krótkoterminowym narzędziem w terapii bólu po amputacjach - zwłaszcza jako element kompleksowej opieki medycznej

Efekt utrzymuje się przez około trzy miesiące, czyli tyle, ile trwa typowe działanie botoksu, ale nawet taka ulga bywa bezcenna. Jak dodaje prof. Steven Cohen z Northwestern University: "To kolejny krok w kierunku tego, by osoby po amputacjach mogły żyć z mniejszym bólem i większą godnością".

Badacze planują kolejne etapy testów, by sprawdzić, czy powtarzane iniekcje botoksu mogą zapewnić długofalową poprawę jakości życia pacjentów. Jeśli tak, toksyna botulinowa może stać się jednym z cichych bohaterów wojny, pomagając ocalałym wrócić do życia bez bólu.

