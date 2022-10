Chcesz rzucić palenie? Lepiej zrób to do 35 roku życia, a będziesz zdrowy jakbyś nigdy nie palił

Według nowych badań istnieje granica wiekowa najbardziej efektywnego rzucenia palenia.

Wyniki eksperymentu międzynarodowej grupy naukowców miały po raz kolejny sprawdzić zależności między śmiertelnością papierosów a rasą, wiekiem czy płcią palaczy.

Do badań wykorzystano dane z cyklicznych ankiet U.S. National Health Interview Survey i National Death Index. Łącznie zbadano przypadki 550 tys. osób z lat 1997-2018.

Według badań występuje widoczna różnica śmiertelności wśród palaczy, którzy rzucili palenie przed 35 rokiem życia.

Bez względu na to ile wypalamy papierosów, jeśli rzucimy je do 35 roku życia, możemy stać się tak samo zdrowi jak osoby, które nigdy nie zapaliły papierosa.

Reklama

Chcesz rzucić palenie? Jak się z tym pospieszysz to może uniknąć ich negatywnych efektów

Naukowcy badający wpływ palenia papierosów na zdrowie już od dłuższego czasu mieli dowody, że im wcześniej rzucimy nałóg, tym lepiej. Teraz jednak zdobyli kolejną wskazówkę, do którego momentu życia najlepiej to zrobić. Według wyników badań grupy naukowców z czołowych uniwersytetów USA, Wielkiej Brytanii i Malezji kluczowym momentem jest 35 rok życia.

Zdjęcie Palenie papierosów jest odpowiedzialne za najwięcej chorób cywilizacyjnych współczesnego świata np. raka / 123RF/PICSEL

Rzucenie palenia do tego momentu ma sprawić, że wcześniejsze palenie nie ma wpływu na zwiększenie ryzyka zgonów. Dla porównania osoby, które rzuciły palenie w wielu 35-44 lat, przez resztę życia mieli o 21% większą szansę na zgon w porównaniu do niepalących. Śmiertelność tych, którzy przestali palić w wieku 45-54 lat, mają aż 47% większą szansę na zgon.

Od dawna wiadomo, że im wcześniej palacz rzuci palenie, tym lepiej. Jednak obecnie możliwe jest bardziej szczegółowe określenie wieku, w którym palacz rzuca palenie John P. Pierce, profesor na Uniwersytecie w Kalifornii, w komentarzu do badań

Nowy motywator do rzucenia palenia

Te badanie jest kolejnym dużym dowodem na to, że rzucenie palenia do 35 roku życia ma najlepszy efekt na zdrowie człowieka. Oczywiście samo rzucenie zawsze będzie zbawienne dla naszego organizmu. Badania wskazały, że rzucenie palenia nawet do 45 roku życia zmniejsza ryzyko problemów zdrowotnych i śmierci o 90%. Jednak liczba 35 lat faktycznie wydaje się momentem granicznym do całkowitego pozbycia się życiowych efektów palenia. Może to się okazać bardzo dużym motywatorem dla osób chcących pozbyć się nałogu.

Bez dobrego celu palacze są skłonni porzucić próbę rzucenia palenia, myśląc, że nie muszę tego robić właśnie teraz". Badanie [...] dostarcza potrzebnych danych, aby wyznaczyć motywujący cel pośredni, jakim jest rzucenie palenia przed 35 rokiem życia John P. Pierce, w komentarzu do badań

Oczywiście wskazywane jest, że badania mogły mieć pewne ograniczenia. Na przykład informacje o nawyku osób w badanych przypadkach, pochodzą z jednego zapisanego momentu i mogły się zmieniać w czasie. Nie ma jednak wątpliwości, że nowe badania dają podstawę do potwierdzenia tezy, że im wcześniej rzucimy palenie, tym lepiej.