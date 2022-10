Wiele osób ma problemy z zasypianiem i z jakością snu. Tego typu niedogodności sprawiają, że czujemy się zmęczeni następnego dnia. W dłuższej perspektywie zły sen może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Istnieje dużo sposobów, aby walczyć z powyższymi problemami, m.in. gorące kąpiele, czy niepatrzenie w ekrany telefonów i telewizorów na kilka godzin przed snem lub niepicie kawy po 18-stej. Jednakże sposobem, który sprawdza się najbardziej, są... regularne ćwiczenia. Takie wnioski płyną z badań naukowych . Analiza dotycząca jakości snu, czasu trwania snu i ćwiczeń, wykazała, że regularne treningi (kilka sesji w tygodniu) mogą skutkować poprawą jakości snu. Potencjalnie nawet pojedyncze sesje treningowe mogą pomóc w zaśnięciu i w osiągnięciu lepszego snu.

Regularny aerobik (w tym jazda na rowerze, bieganie, szybki marsz) pomaga ludziom najszybciej zasnąć. Po tego rodzaju ćwiczeniach człowiek znacznie rzadziej budzi się w nocy, a na następny dzień czuje się bardziej wypoczęty. Jak pokazują badania, nawet pojedyncza 30-minutowa sesja ćwiczeń może poprawić wiele aspektów dotyczących naszego snu.

Ćwiczenia skracają czas, który jest potrzebny do zaśnięcia, jednocześnie zwiększają tzw. wydajność snu - jest to procent czasu w łóżku, który faktycznie spędza się na śnie. Wyższa wydajność snu powoduje jednocześnie lepszą jakość snu. Trzeba zaznaczyć, że ćwiczenia oporowe (m.in. podnoszenie ciężarów) również działają pozytywnie na nasz sen.

Ćwiczenia mogą pomóc we wcześniejszym uwolnieniu się melatoniny w naszym organizmie - jest to hormon, który pomaga nam czuć się zmęczonym. Ruch zwiększa naszą temperaturę ciała, po treningu, zaczyna ona spadać, co dodatkowo może pomagać w zasypianiu. Ćwiczenia powodują także uwolnienie się endorfin, które poprawiają nasz nastrój. Regularne treningi mogą ponadto zmniejszyć objawy depresji i lęku.