Skąd Polska ma ropę naftową i gaz ziemny? Nasze złoża to za mało

Złoża ropy i gazu w Polsce

Według danych z 2021 roku spółka PGNiG wydobyła w Polsce 3,65 mld metrów sześciennych gazu i 640 tys. ton ropy. Ogólnie polskie wydobycie zaspokaja ok. 20% zapotrzebowania na gaz i tylko 4% na ropę. Zmusza to polskie spółki do inwestycji w nowe kopalnie.



Bariera geologiczna jest jednak na tyle duża, że wydobycie krajowe zawsze będzie marginalne. Przez to ropę i gaz musimy importować z innych krajów.

Skąd do Polski płynie ropa?

Głównie z Rosji, która od lat jest naszym podstawowym źródłem ropy. Od marca do czerwca 2022 przy imporcie ropy na poziomie 8,4 mln ton, połowę tego stanowiła ropa rosyjska. Jednak import z Rosji cały czas spada, szczególnie po rozpoczęciu wojny w Ukrainie.

Zdjęcie W 2020 Polska była piątym największym importerem rosyjskiej ropy na świecie / statista.com / domena publiczna

Drugim państwem, który zaopatruje nas w ropę, jest Arabia Saudyjska. W samym marcu 2022 jej import wyniósł 700 tys. ton. Ze względu na wojnę w Ukrainie udział arabskiej ropy w Polsce na 2022 rok może wynieść prawie 20%.



Inne państwa zapewniające nam ropę to:



Kazachstan

Nigeria

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone

Norwegia

Angola

Irak

Skąd do Polski płynie gaz?

Do niedawna jak w przypadku ropy Polska importowała gaz głównie z Rosji. Jednak przez wojnę Rosjanie zakręcili kurek i dzięki temu rozwinęliśmy inne źródła.

Nowym dostawcą dla Polski stała się Norwegia, której gaz od 1 października trafia do nas przez rurociąg Baltic Pipe. W 2023 roku Norwegia ma nam dostarczyć 6,5 mld m sześc. gazu.



Zdjęcie Baltic Pipe dało Polsce nowe źródło gazu z Norwegii i Danii, zastępując gaz rosyjski / Wikipedia

Dostawy gazu mamy także od naszych sąsiadów. W maju otwarto gazociąg GIPL, którym Litwini przesyłają nam ok. 2 mld m sześc. gazu rocznie. Po ok. 1,5 mld metrów przesyłają także Niemcy i Czesi.

W przyszłości Polska będzie miała także gaz dzięki Stanom Zjednoczonym. Od 2027 roku mają wysyłać do nas aż 9 mld m sześc.